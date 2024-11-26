王毅晤盧森堡副首相　冀歐盟堅持戰略自主

中共中央政治局委員、外交部長王毅周一（25日）在北京與盧森堡副首相兼外交大臣貝泰爾舉行會談，就共同關心的國際和地區問題交換看法。王毅表示，中歐是夥伴而不是對手，雙方應相互尊重、相互欣賞，換位思考、尋求合作。面對單邊主義和保護主義上升，他希望歐盟秉持初心，堅持戰略自主。

王毅表示，盧森堡是中國的重要合作夥伴，雙邊關係實現長期穩定發展，也成為中歐關係中的重要穩定因素。他認為，在當前變亂交織的國際形勢下，中盧合作的成功故事具重要示範意義，充分說明對話而不對抗、開放而不封閉、互聯而不「脫鈎」才是正確之道，才有利促進共同發展和有效應對全球挑戰。中方願與同盧方鞏固政治互信，加強優勢對接，打造綠色發展合作新增長點，增進人民交往，並共同努力推動中歐關係持續健康發展。

貝泰爾表示，盧中體量不同，但有攜手前進的共同意願。盧方堅定奉行一個中國政策，期待與中方開展更緊密合作，不贊成陣營對抗，堅信只有秉持合作態度和夥伴精神，通過坦誠溝通，增進互信和理解，才能找到對各方有利的解決方案。他又指作為歐盟創始成員國，盧森堡致力增進歐中互信，促進夥伴關係，願做中國與歐洲開放合作的門戶，同時期待中國為世界和平穩定發揮更大作用。