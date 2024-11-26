今年第3季呈報85宗染愛滋病　50歲以上比例緩慢上升

衞生署衞生防護中心今日(26日)公布本港今年第三季愛滋病情況。衞生署衞生防護中心公共衞生服務處顧問醫生（特別預防計劃）黃駿君指，本季新呈報85宗愛滋病病毒感染，而愛滋病個案有22宗，72男3女，大部分是華裔人士，最主要感染途徑是性接觸，有同性性接觸、異性性接觸等。另外感染途徑亦包括血液接觸，透過受污染的血液，例如共用注射藥物器具可傳播愛滋病，母嬰傳播風險方面，在女士懷孕分娩或生完嬰兒餵母乳亦可能傳播愛滋病。

今年第三季個案年齡分布由18至75歲，當呈報個案年齡介乎20至49歲，但近年趨勢有50歲或以上人數比例有緩慢上升，以本季個案來說，男性個案有約四分之一是50歲以上；而13宗女性個案當中，有4個、即約3成是50歲以上。新增感染者大部分經由性接觸，在今年個案掌握到傳播途徑，當中有97%透過接觸而感染愛滋病，而在以上個案中，有一半以上在公立醫院、診所或化驗所確診。

今年第三季大部分新增的愛滋病數字，當中逾八成個案在病發之後，才被檢測出是感染愛滋病，換言之，患者在感染期間，未能較早時間能夠確診出自己已經受到感染而盡早接受治療。

她又稱，今季是近十年間是首次連續兩季呈報個案低於90，但仍要持續觀察是否會繼續下降。