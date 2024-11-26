批公院預約分配系統無法改動　議員：陪診只能硬食

醫療服務需求不斷增加，近年政府亦打算推行智慧醫療。有議員關注需要上班的照顧者陪診只能「硬食」預約系統分配的時間，認為會影響城市運作及經濟效益，期望未來系統能善用科技及以人為本；亦有議員建議當局善用遙距診症，減輕輪候時間造成的社會成本，以及善用人工智能(AI)協助診症。

議員梁子穎今日(26日)在立法會一個委員會上關注部分長者雖有照顧者陪同看病，形容現時是「兩個人以上去睇病」，又指現時無法更改預約系統分配的時間，導致上班族不能上午陪診，下午上班。他期望相關係統能做到真正智慧化、以人為本，指：「如果依家都仲需要我去到（診所）先講畀你聽邊段時間得、邊段時間唔得，呢個唔係智慧化，反而係冇利用科技處理。」

當局解釋，現時可以經過應用程式更改時間，但無法直接選擇某一時間覆診，會研究未來簡化方式方便病人。對於照顧者陪診問題，當局指現時有「團體遙距（方式）」讓照顧者線上提供資料。

另一議員周浩鼎指截至10月底有25萬個案有使用遙距醫療，關注使用遙距醫療的準則，指善用遙距醫療紓緩現時一窩蜂前往地區門診的情況。議員陳紹雄亦指不少心深水埗居民每數月便需花數小時到地區診所覆診，認為會造成社會成本，期望相關方式能方便病人覆診。

當局建議新症應親身前往診所進行評估，解釋現時門診遙距醫療主要應用在慢性疾病或戒煙等跟進個案，以及梅窩及大澳等離島的診症。當局又補充，現時老人科外展支援亦會使用支援診所即時解答他們的問題，而營養科之類不需要診症的部門同樣使用，亦有推出相關訓練。當局又解釋，雖然遙距醫療看似方便，但亦需要房間，以及人手處理排隊等問題。

議員王錦輝指本港每1,000人只有2.6名醫生，內地知名大學以有人工智能醫院作診症，期望當局多利用人工智能。他又表示，有本港大學推出人工智能模型診斷癌症，問及當局會否引入。當局指人工智能沒經臨床測試，因此引入須小心，政府需思考人工智能是取代醫生還是協助醫生，但現時已有引入人工智能作大型篩查應用。