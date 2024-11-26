多名議員收與裸女一起AI生成圖　葛珮帆譴責指將觸犯窺淫罪

繼網上發現或截獲多名假冒政府官員或知名人士的深偽片段後，議員葛珮帆今日(26日)表示，有消息指多名議員的郵箱收到一個「AI (人工智能)生成圖片」，內容是議員被人利用AI合成技術所構成「與裸女一起」的虛假圖片，懷疑有人企圖藉此引起不安。

身兼立法會資訊科技及廣播事務委員會主席的葛珮帆強烈譴責有關行為，指上述做法是未經本人同意，將人臉移花接木到性相關的影像或圖片，是一種稱為「深偽色情」的新形態的性暴力，有關行為將觸犯「窺淫罪」。

她強調法會在2021年訂立「窺淫罪」，旨在禁止窺淫、偷拍或未經同意發布私密影像等，違者最高判監5年，條例中亦列明，私密影像的定義包括經修改的影像，即移花接木內容亦涵蓋在內，而為了上述目的安裝或操作設備，建造或改裝任何構築物亦屬犯法，最高可判囚5年。她強烈呼籲市民切勿以身試法。

近年冒起涉及以AI深度偽造技術進行詐騙的案件，執法部門由去年11月立項統計至今，網上發現或截獲10多條假冒政府官員或知名人士的深偽片段，有議員早前指相關的發展趨勢不可不察，若政府待發生嚴重事故才制訂相關的法律框架，無異於賊過興兵。