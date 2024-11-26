當局指明年首季修例　私家醫生須上載病人基礎資料至醫健通+

在立法會一個委員會今日(26日)召開的會議上，有議員關注現時有不少市民及私家醫生未加入「醫健通+」；亦有議員認為當局已給予足夠誘因讓私家醫生加入，認為修例最實際。當局指會在明年首季展開修例工作，規定私家醫生須上載病人基礎資料至「醫健通+」，強調在技術上不構成問題時才動用法律的權力。

議員陳振英關注尚有100萬名市民及8成私家醫生未加入「醫健通+」，期望當局向市民介紹醫療記錄互通的好處吸引市民；私家醫護方面則使用科技方式方便他們輸入資料。另一議員陳紹雄指私家醫生憂慮市民會把在機構的醫療記錄，帶到其他公或私營機構看醫生。

當局解釋，100萬名未登記的市民主要為未成年人士，現時有超過600萬人已登記、覆蓋率有8成，按成年人口來計算已算完整。當局指未來推廣對象為家長，會在疫苗注射或接受成長醫療公共服務時作推廣，又指現時8成醫生已加入醫健通+計劃，唯輸入資料上說要追落後，又稱以往先導計劃成效不錯。當局指醫療記錄是跟隨病人，目的是方便他們到不同地方看病時，醫生可查閱資料。

現時私家醫生申請一些政府資助，須事先登記使用「醫健通+」，例如需要將慢性疾病共同治理先導計劃資料上載至系統。議員邱達根認為當局已給予足夠誘因讓私家醫生輸入使用醫健通，認為修例最實際，關注當中時間表。

當局期望明年第一季開展修例工作，會考慮是否寫明何種數據需要即時寫入「醫健通+」，指會在技術上不構成問題時才動用法律的權力。當局補充假如有特殊原因時，會考慮合理性並給予彈性，但政策方向上是「必須要做同遲早都要做」。

陳振英又關注現時醫健通及HA Go功能有重疊，當局解釋現時在兩個正式上跳來跳去是「過渡上安排」，未來期望兩個程式功能不重疊，又指會把HA Go的醫療記錄核心功能搬至醫健通，HA Go保留公立醫院看病時的實務操作，例如查閱配藥隊伍。對於議員林筱魯關注跨境健康記錄有甚麼困難，當局指內地與本港在醫療系統格式、用語文及法規保障系統安全上仍未統一，令整合上存在挑戰。