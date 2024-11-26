「好好斗」運作逾3年　非法棄置情況不改　申訴專員公署展開調查

東網早前就已經報道有建築廢物非法棄置的問題。申訴專員公署今日(26日)宣布展開主動調查行動，詳細審研政府就建築廢物的回收服務及打擊非法棄置建築廢物的工作。申訴專員陳積志表示，「好好斗」回收服務已運作逾3年，街道上仍經常發現非法棄置的建築廢物，環保署有責任制訂切實措施。調查行動將包括環保署管制及遏止非法棄置建築廢物的工作，「好好斗」的具體細節、運作實況、成效監察，以及服務推廣及宣傳工作等，並在有需要時提出適切的改善建議。

為協助市民及中小型裝修商妥善處理小型裝修工程所產生的建築廢物，環保署於2021年2月開展了地區性建築廢物收集及回收服務先導計劃。先導計劃由回收基金資助，市民及業界可透過「好好斗」流動應用程式，預約回收商處理。

陳積志指，不時有傳媒報道及市民投訴在公眾地方特別是馬路邊有建築廢物被非法棄置，對市民及道路使用者造成不便及安全隱患，亦會影響環境衞生，並須耗用額外的公共資源處理。他亦留意到，數據顯示「好好斗」回收服務可能未被充分使用。陳積志表示，希望透過行動，認真審視建築廢物回收再用的管理策略是否有改善空間，以期為市民提供潔淨和舒適的生活環境。

事實上東網早前已就該情況進行過獨家報道，按照執法部門數字，由2022至今年9月接獲涉及環保斗的投訴數字超過3,200宗，而勸喻、警告及移走的宗數就有逾2,200宗，惟當局3年來僅作出9宗檢控及9宗定罪，今年首9個月更各只得一宗檢控及定罪。以港島西環為例，街道兩旁被人擺放環保斗，東邊街北路更成重災區，不足100米的道路已見至少18個環保斗，另有人在該處堆放建築廢料及飯盒等垃圾，甚至當場遺下尿液令環境惡臭，更「引鼠出動」衍生衞生黑點，惹人生厭。