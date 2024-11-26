與河套發展不相稱落後首批居民入伙　議員促加快北環綫工期

港鐵正發展東鐵綫古洞站，立法會相關委員會今日(26)視察項目建築地盤。議員劉國勳指北環綫鐵路工程時間表與新田科技城、河套的發展並不相稱，更落後於首批居民入伙的時間，建議政府精簡程序，讓鐵路項目的工期加快。

劉國勳在社交平台貼文，指向相關鐵路專員反映，必須加快工程落實基建先行。他指新田科技城及河套是北部都會區的關鍵地帶，鐵路應全力配合發展，盡早落實包括提前於明年拍板和動工，主線及支線應同步進行，把新田站、古洞站及支線等策略性分階段進行。

他建議先做到把新田科技城一帶與古洞站串連，而政府亦要與港鐵商討將建商工程加快。他引述專員承諾指會認真跟進。他又建議檢視部分程序可否同步進行，加快政府內部的行政程序，及用創新制度及方法，如支線可在內地那邊由北往南建設，探討與內地合作等等。

東鐵綫古洞站是全港首個在營運中的鐵路隧道上興建的新車站，開始建造前必須進行大型挖掘工程。為確保工程期間現有鐵路設施運作不受影響，他表示港鐵分3階段循序漸進地移除10米深的泥土，並安裝了金屬支架穩定兩側泥土的重量以固定地面，又採用了「自動地下水壓調節系統」監察隧道結構，並運用了包括BIM等技術。

他續稱，古洞站於2023年動工後，預計於2027年投入服務，需時大約4年；但北環綫古洞站預計於2025年動工，而整條北環條目標於2034年才竣工及投入服務，歷時9年，認為需時太長。他舉例，參考古洞站的施工年期，北環綫如在2025年動工，應可以2030年提供服務為目標，施工年期不應比工程複雜的古洞站4年多、洪水橋的6年，甚至高鐵的8年更長。