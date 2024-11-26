71措施谷文藝創意產業化　冀10年後創2000億年收益

延遲一年公布的《文藝創意產業發展藍圖》今日(26日)出台，藍圖分4大範疇共71項措施，規劃未來10年文化藝術的發展方向，包括弘揚中華及發展香港特色文化、建立國際平台促進中外文藝交流等。文化體育及旅遊局期望在10年後，文化藝術創意產業的經濟增加值由前年的1,221億港元，升至2,000億港元，就業人數由22萬人，增至26.4萬人。

《藍圖》提出6大原則，即「融入國家發展大局」、「一本多元、海納百川」、「創造性的轉化、創新性的發展」、「以人為本、長遠投資」、「市場化發展、文體旅融合」，以及「全方位推動、全社會參與」，並分為4大發展方向，包括弘揚中華傳統文化、發展多元及國際化產業、建立國際平台，及完善產業生態圈。

具體措施包括重整博物館成為旅遊景點，建立「流行文化館」展示香港流行文化成就，打造香港成為創意及流行文化之都；舉辦更多大型文化藝術活動，鞏固為「國際文化城市之都」；增強市場力量，令文藝創意產業與商界建立互惠互利的關係。

政府又會透過「電影發展基金」，資助業界製作弘揚中華文化的電影。另外，政府會研究放寬不同場地限制，提供更多表演及展覽場地，包括工廈改為小型劇場或黑盒劇場。當局亦提出全面檢討藝團資助制度，包括主要表演藝團、中小型藝團和粵劇的資助制度，以及表演場地的預訂分配制度，引入以表現和藝術水平掛鈎為標準的制度，採用績效指標作為評核準則。

文化體育及旅遊局局長楊潤雄表示過去一年局方及康文署並沒停步，改組架構及舉辦多項首屆活動，例如香港時裝薈、香港演藝博覽等，藍圖提出的其中36項措施已展開，其餘會在明年展開，期望10年後增加價值能增至2,000億港元，又說本港的文藝創意會隨時間發展不斷演變，藍圖會適時修改。