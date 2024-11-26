同性伴侶申公屋支持率已過半　63%人同意有權繼承彼此財產

同性配偶申公營房屋一案港府敗訴，中文大學教授認為，屬過去一系列有關香港同性伴侶權利案件的一部分。同時中大一項調研顯示，香港市民支持同性伴侶的公共房屋權亦在逐年上升，支持率已過半。

香港中文大學性別研究課程副教授孫耀東表示，這些案件的判決表明，港府一直未能向法庭提供令人信服的論據，證明對同性伴侶在不同生活領域的差別待遇是合理的。 在不同的案件中，法院並未接受政府提出排除同性伴侶的權利可以「捍衞婚姻制度」的論點，也沒有認同當同性伴侶被排除在外，異性伴侶會被婚姻制度所吸引的論點。

中大性小眾研究計劃發表的代表性電話調查顯示，香港市民對同性伴侶以家庭為單位申請公屋權利的支持率由2016年的39%上升至2019年的52%。在2019年只有約25%受訪市民反對這項權利。同時，公眾也支持同性伴侶繼承財產的權利。去年的一項研究發現，2023年63%的人同意同性伴侶應該有權繼承彼此的財產，比例高於2013年的55%和2017年的61%。

現行公屋和居屋政策當中，不承認海外結婚的同性伴侶，另外有關遺產繼承的法例亦不承認同性婚姻關係。有男同志早前不滿上述政策，並向高院原訟庭提出司法覆核。原訟庭裁定上述政策均屬歧視和違憲。政府一方就上述共3案均提出上訴，但遭上訴庭駁回。政府再上訴至終院，終院上月開庭後，今（26日）頒判詞，5名法官一致駁回政府就3案的上訴，裁定房委會政策不相稱及不合理，又認為海外結婚的同性伴侶超越了純粹同居的關係，與異性夫婦屬可比對象，律政司就差別對待所提出之合法目的並不成立。