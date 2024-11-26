進口貓狗12.1推新安排　增設第三A組別納澳門　檢疫期縮至30天

近年不少人選擇養寵物作伴，而香港進口貓狗檢疫將於下月1日起推出新安排，漁農自然護理署今日(26日)表示，將增設第三A組別國家或地區，令出口國家或地區的組別由3個增加至4個，而澳門成為首個已列入第三A組別的地區。

新檢疫安排旨在優化進口貓狗的檢疫要求，便利動物主人攜帶寵物貓狗來港。被納入第三A組別國家或地區的進口貓狗，只要符合相關檢疫規定，抵港後檢疫期會由現時的120天大幅縮減至30天。漁護署正與內地當局商討將內地納入第三A組別的執行細節，並會適時公布。

從第三A組別國家或地區進口貓狗的申請人，必須確保其動物符合各項規定及向漁護署提交相關證明，包括動物須植入合規的微型晶片、持有效的狂犬病及指定傳染病的防疫注射證明書、持有獲漁護署認可的化驗所進行的狂犬病抗體滴度檢測合格結果，以及由出口國家或地區政府獸醫師簽發或加簽的健康證明書等。

新檢疫安排下，漁護署會主動聯絡一些未能符合第二組別要求，但具良好獸醫監管及健康證明書認證制度的國家或地區商討有關檢疫安排，並在達成協議後，將它們納入第三A組別，以縮減貓狗抵港後的檢疫期，而原有的第三組別則改名為第三B組別。由於狂犬病的潛伏期可長達數月，由第三B組別進口的貓狗檢疫期維持不少於120天。

為有效防止狂犬病傳入香港，漁護署參考了世界動物衞生組織的動物疫情監控情況，根據狂犬病出現的風險，將各地區分成不同組別。第一組別為非狂犬病地區(即當地長期沒有出現狂犬病)；第二組別為有零星狂犬病個案但疫情受到有效監控的地區；第三A組別為未能符合第二組別要求，但具良好獸醫監管及健康證明書認證制度的地區；以及第三B組別為有出現狂犬病個案，而疫情未受有效監控的地區。一般而言，未能符合第一、第二及第三A組別要求(或未能被評估)的地區，均會納入第三B組別。