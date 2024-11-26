電話舖當煙幕　禮盒分期包裝吸血貴利　兩行動打擊非法放債拘46人

執法部門留意到有非法放債集團專門向外籍家庭傭工借出高利貸，並在借款人無力償還債務時，以滋擾電話及恐嚇訊息等向相關外傭及他們的僱主進行非法收數。前日(24日)及昨日(25日)，該部門採取行動，以涉嫌「無牌照經營放債人業務」、「以過高利率貸出款項」、「管有非法取得的旅行證件」及「洗黑錢」等罪名，一共拘捕17男29女(20至76歲)，當中包括公司董事、放債人牌照的持牌人、店舖職員、傀儡戶口持有人及滋擾電話號碼登記人等。行動中，警員起出大量借貸文件、一些僱傭合約的副本正本、超過100萬港元現金、被犯罪集團扣起的護照及大量電子器材。

其中一個行動的代號為「黑流」，調查人員表示，有不法集團利用電話舖作為煙幕，以「掛羊頭，賣狗肉」的形式向外傭放債，其中涉及2間連鎖式的電話舖及1間持牌放債人公司，而該些電話舖是位於外傭聚集的地方，表面上與一般店舖無異。

人員舉出一個例子，指電話舖與放債人公司屬同一個舖位，並由同一名董事擁有。犯罪集團會在不同社交平台作出宣傳，標榜能夠提供小額貸款、審批過程快捷簡便，只要10數分鐘便能夠獲得「應急錢」，吸引外傭到店舖申請借貸。

辦理借貸的過程中，集團成員會要求借貸人交出護照、僱傭合約及填寫僱主的個人資料，並會向他們強加不合理的借貸條款，包括各式各樣的手續費、預繳還款及隱藏費用，甚至強迫他們購買本來不需要購買的電子產品，才能獲得貸款。

有借貸人向警員透露，他獲批的貸款本金為3,500港元，當中被強迫消費1,300港元的手機，再扣除手續費和預繳還款，只剩下1,022港元。而在後續4個月，事主需要償還共2,942港元，換算貸款年利率是102厘，如果只計算事主能夠到手的現金，其年利率甚至高達900厘，遠超法例所容許的48厘。

另一間電話舖並無放債人牌照，為了掩飾其罪行，犯罪分子選擇以具誤導性的單據，將貸款包裝成禮盒。單據上顯示，借貸人只是以分期付款的方式，購買他們想選購的禮盒，當中包括一些被強迫購入的廉價產品，例如舊款手機、護膚品等，而禮盒亦包括一些現金券，只能到相應店舖作購物之用。不過，該間電話舖會扣起大量現金券作為實際的利息及收費，並且會巧立名目，例如還款人每日遲了還款，需要支付50港元手續費等。

舉例而言，其中一名事主到上址借貸時，犯罪分子便為他安排一個價值6,015港元的禮盒，當中包括1,515港元的廉價產品，而事主只有1,950港元到手，以及獲得750港元的現金券，其餘1,800港元則不翼而飛，相信正是貸款的手續費。事主在借貸後的3個月，總共需要還款6,015港元，借貸年利率接近400厘，以到手的現金計算，年利率為1,100厘。

根據調查，該兩個集團以上述方式營運了一段時間，警員在今次行動突擊搜查他們8間的店舖和寫字樓，根據搜獲的單據估計，第一間店舖在過往6個月涉及約1,500名借款人，批出約900萬港元的貸款；第二間店舖涉及5,000名借款人，以及約3,000萬港元的非法貸款。由於相關單據及文件數量太多，相信實際借貸人及貸款數量不止此數。

調查人員指出，相關集團偽裝成普通電話舖，以降低受害人的戒心，同時利用其借貸需要進行剝削。有別於傳統高利貸，該種「掛羊頭，賣狗肉」及針對外傭的非法放債集團比較少見，今次行動拘捕了33人，相信已成功打擊該些集團。

另外，執法部門在過去2日進行代號「藍鏡」的打擊非法放債行動，打擊多個活躍於中區的非法放債集團，包括4個非法貸款網站，以及1個本地放債集團，合共拘捕7男6女(28至68歲)，包括集團主腦和骨幹成員，並檢獲4萬港元現金，以及凍結涉案戶口內約23萬港元，另於被捕人士的住處搜獲多本屬於第三者的護照和僱傭合約正本等。

人員表示，自今年7月起接獲多宗類似報案，於是展開調查，隨之發現受害人一般是透過社交媒體或經朋友介紹，得悉一些借款熱線電話。當受害人致電後，對方便會要求他們登上可疑網站，下載一些未經驗證的應用程式，受害人透過程式上載他們的僱傭合約及護照照片，之後便會以戶口轉帳形式收取貸款，而受害人還款時，亦被要求匯款至指定戶口。

執法部門發現，部分可疑網站的名稱與個別持牌金融機構的名稱非常相似，懷疑是藉此令受害人更易上當。另外，上述集團亦會要求受害人交出僱傭合約及護照正本作出抵押，直至還款完畢才會交還。受害人每次貸款額約為數千港元，但他們在借貸時往往不清楚該貸款熱線所屬的機構，以及貸款年利率等資料。

根據調查，有關放貸網站或涉案人士並無持牌，受害人成功申請貸款後，隨即被扣起一半金額作為行政費，而且其貸款年利率亦超過法定上限，部分情況甚至達到3,000厘。另外，涉案集團已運作約一年時間，涉及至少140名受害者，貸款額超過70萬港元。上述提及的放貸網站，其中2個網站的網絡供應商已將網站移除；另外2個網站涉及海外網絡供應商，該些海外網站的涉案戶口，處理過的懷疑非法貸款金額超過8,200萬港元。