籌備新醫學院工作組完成首次會議　擬年內徵大學建議書

發展局早前向立法會提交文件，交代有關牛潭尾發展的規劃建議，當中提及有關本地大學籌建第三所醫學院。發展局北部都會區統籌辦事處主任丘卓恒今日(26日)在發展事務委員會上表示，「籌備新醫學院工作組」已在上月舉行首次會議，計劃會在年內邀請有意開設新醫學院的大學提交建議書。

今年《施政報告》提出籌建第三所醫學院，以配合香港發展成為國際醫療創新樞紐。發展局局長甯漢豪在會上稱，教育局會因應不同持份者的意向和計劃，在2026年推出有關藍圖，以決定大學城用地，及進駐院校的數量。

丘卓恒則指，政府計劃會在北部都會區預留至少80公頃，以發展「北都大學教育城」，其中在牛潭尾會預留約9公頃土地興建新綜合醫教研醫院，相信屆時提供約3,000張病床和全面的醫療服務，並配備專科人手、技術及儀器。

會上亦有討論有關推動長者友善樓宇設計。財政司副司長黃偉綸表示，設計建議包括強制性及鼓勵性措施，希望收到建議後，可在明年上半年以行政方式作業備考，以及自願認證計劃等，落實鼓勵性建議；並在2026年修訂法例落實強制性建議，建議適用在所有新建私人住宅樓宇及公營建築項目。

屋宇署助理署長張玉清則稱，居家安老的重要元素是長者可在單位內外安全活動，故當局的強制性建議包括加闊住宅單位私人範圍門口、在住宅大廈門口設置自動門、增加扶手等，而鼓勵性設施則包括透過總樓面面積及上蓋面積寬免，提供誘因讓承建商興建長者友善的設施。