香港首座公眾加氫站落成　每日可供應一噸氫氣

香港首座公眾加氫站落成。中石化在元朗凹頭建設的公眾加氫站，是全港首座集油、氣、氫、電、服務於一體的綜合加能站，聲稱具備每日提供一噸氫氣的能力，滿足公共交通、商務車及私家車等多種加注需求。環境及生態局長謝展寰出席建成儀式致辭指，稍後會啟動食環署首批三輛氫能洗街車試驗，料明年向立法會提交《氣體安全條例》的修訂建議。

謝展寰在儀式上表示，政府今年6月發布《氫能發展策略》後，跨部門工作組積極推動氫能的商業化及大規模應用，並計劃啟動食環署首批三輛氫能洗街車試驗，亦會利用凹頭加氫站加氣。他指出，未來將探索氫能在地盤的發電應用，並於明年向立法會提交《氣體安全條例》的修訂建議，以制定符合香港市場的「綠氫」及「低碳氫」標準，協助業界展示各類氫能產品。

中石化香港董事長李玉杏指出，凹頭加氫站經過近一年的建設，將成為集油、氣、氫、電和服務於一體的綜合加能站，具備每日供應一噸氫氣的能力，滿足氫燃料公共交通、商務車及私家車等不同需求。他透露，該座加氫站的氫氣來自中石化位於廣州的供氫中心，並預計未來能增至每日供應兩噸。

李玉杏續指，中石化將持續推廣氫能的應用場景，並與政府及業界夥伴探索在重型車輛、商用車及天星小輪等領域的更多應用。他相信，隨着凹頭加氫站的投入運行，香港的氫能產業將迎來蓬勃發展，並為實現碳中和及改善空氣質量作出貢獻。