兒童嚴重性罪案上半年489宗　已達去年全年7成

本港兒童性犯罪率激增，社會普遍認為數字低估了實際情況。政府今日（26日）公布相關數據，今年僅上半年兒童遭受性侵的數字就達去年全年的70%。同時，兒童在遭受性侵後普遍不會報警且求助時間很長，超60%兒童在遭性侵5年或以上時間才選擇求助。另外，數據還顯示在兒童性侵犯個案中，施虐者大多與受害兒童相識。

數據顯示，2018年至2023年期間， 執法部門每年接報的嚴重性罪案宗數，累增9%至1,395宗。按案件類別分析，非禮在性罪案中佔比最高，於過去6年平均佔案件總數的83%，其次為非法性行為佔比12%，及強姦5%。在受害者為兒童的嚴重性罪案中，今年上半年（1至6月）的總數已達到了489宗，達去年全年數字的約70%。

社會普遍認為數字低估了實際情況，大部分性罪案中的受害兒童或許不懂得如何求助。根據性暴力危機支援組織風雨蘭的一份調查顯示，其在2019至2023年期間所處理的498宗兒童性侵犯個案中，只有29.5%的受害兒童會選擇報告執法部門。在求助時間上，只有11.8%的兒童性侵個案的受害人，會於事發後一周內尋求幫助，而60%的兒童受害人則會在5年或更久之後才選擇求助，反映出受害兒童在求助時猶豫不決。

在施虐者分布上，去年兒童性侵犯個案的施虐者中，與受害兒童相識的施虐者數字逾50%，在這些相識的施虐者中，大多數(85%)是朋友、親屬及其他關係人士。其餘的15%為照顧者、老師、學校職員、補習老師及教練；該類人士於2023年共涉及73宗個案，按年激增128%，引起公眾關注。