境外研學頻遭盤查　國安部籲慎防拉攏策反

國家安全部周二（26日）發文指，出境研學旅遊熱度近年居高不下，惟個別國家對內地院校師生，尤其是涉及前沿科技、國防軍工、生物醫療等國家重要、關鍵領域專業的師生頻繁進行入境審查，盤問中往往涉及入境者專業資訊、數據，甚至強行檢查隨身手機、電腦等個人物品。國安部提醒，遇到他國邊境執法人員盤查，要沉着冷靜，理性配合，妥善應對。

文章指出，某些境外間諜情報機關人員可能以導覽、交友、學術交流、提供幫助等方式接近內地研學師生，試圖攀拉關係、套取資訊，伺機開展拉攏策反。此外，某些境外間諜情報機關企圖通過各式各樣的手段對內地赴境外學生開展拉攏、洗腦，妄圖動搖學生的國家、民族、文化和制度認同，扭曲其是非觀。

文章提醒在境外研學遊學期間，要牢固樹立國家安全意識和反間防諜意識，思想上保持高度警惕，行動上做好保密措施。在境外遭遇當地海關或邊檢人員盤問盤查時，如提問涉及國家秘密，應拒絕回答；如遇開箱查驗，本人務必在場，以防有人暗中動手腳。一旦遇到境外間諜情報機關或其他執法部門約談、攀拉、策反，應堅決不到對方指定場所，不收取對方任何財物，不簽署任何文件，不透露任何內部資訊，堅持要求聯絡駐外使領館尋求領事保護，並於回國後向國安機關報告。