北上買餸　區議員指元朗北區商販生意跌3至5成　街市檔販執笠

市民把內地生肉或蛋攜進香港，既有機會招罰，街市檔販亦慘淡經營。元朗區議會今日(26日)討論非法攜帶受規管食物入境香港的情況。有區議員指市民以為北上買餸沒大問題，然而牽引出來的經濟影響好大， 零售店舖「執得一間得一間」，即使食環署轄下街市的空置率亦不斷上升，冀政府加強宣傳外，亦要通過傳媒報道當局的執法情況以增阻嚇力度。

區議員黃元第指市民北上消費順道買餸回港，做法看似沒大問題，然而此舉既不利食安，元朗和北區的零售商舖更叫苦連天，尤其是賣菜、賣豬肉及賣雞，元朗區生意額起碼跌了3成，北區下挫5成，就算食環署轄下街市亦愈來愈多檔販結束業務。他認為要讓市民知道內地食物入境或會招罰，建議通過媒體報道宣傳當局的執法力度以收阻嚇作用。

另一區議員黃煒鈴指市民攜帶食物入境並非故意犯法，特別是老人家認為內地物價便宜很多，但聽聞他們被課以罸款後就不夠膽再攜帶內地餸菜入境了。雖然當局強調會加強宣傳，但她指過關時只見一兩個相關的易拉架，儘管有派傳單，在數以萬計的出入境人潮而言可謂微不足道。區議員湛家雄建議在關口放置丟棄桶，讓市民入境前把受管制食物丟棄。他又質疑生肉和蛋類不得入境，但為何和蟹和龍蝦等海產反而可過關？

政府代表回覆指香港海關和食環署食安中心在邊境口岸除透過易拉架、海報和電子屏幕宣傳訊息外，現時還着手在一些公共交通工具作出宣傳，讓市民可以接收更多的訊息，稍後會接駁口岸交通工具，包括地鐵、巴士、小巴都會有相關的宣傳。此外，又會跟相關的邊境控制站合作播放訊息。

政府代表續指進口野味、肉類、家禽和蛋類等受規管食物，需要來源地有關當局發出的衞生證明書和食環署發出的進口許可證。如果案件是不涉走私成分的，海關就會將違例者和受規管食物轉交食環署的食安中心跟進；如果案件涉及走私成分，海關就會根據進出口條例處理有關案件，市民攜帶少海產食物量過境，若不是用於分銷或零售，純粹自用是容許的。

至於在陸路口岸設丟棄桶，讓市民在入境前丟掉受規管食物，政府目前未有這種做法，但當局會仔細研究區議員的建議。