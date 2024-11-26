鬧市頻頻現蛇蹤　被咬自救你要識

東網日前報道本港多區出現蛇蹤，甚至已經殺入屋苑範圍，對市民安全構成威脅。在報道刊出時，網上流傳又有蛇出沒，今次地點是康樂及文化事務署轄下的荃灣公園。就着香港多區出現蛇蹤，當局再不正視加強打擊，遲早「梗有一條喺左近」也絕不為奇。若市民行山、行公園、乘搭地鐵等遇到蛇的話，市民可以怎應對。《東呼即應》訪問了相關專家，取得一些應對和預防的貼士。

根據漁農自然護理署數字顯示，近年涉及走私蛇的數目顯著上升，由2021年的5條急增逾17倍，至去年的逾90條。有售賣寵物蛇的業界指，不排除是部分飼主貪新鮮，有不法之徒又見有利可圖，於是經不同途徑走私蛇進入本港，而那些貪新鮮的飼主養一會又棄養，結果弄得鬧市不時便「蛇出沒注意」。

捉蛇專家李逸朗表示，現在全球暖化，令到溫度上升且不平均，蛇出沒的頻率都會變得不規則。他指蛇一般的習性是很怕人的，見到人是會反方向逃走，不需要噴任何東西或者防護，可以跺地或者找樹枝撩一下，牠就會離開，因為蛇對地下的震動很敏感。「蛇王朗」經常接獲市民「有蛇入屋」的求助，他建議大家千萬別自行打蛇，因為可能引起蛇的攻擊。

李逸朗指，出現的通常都是野生蛇，透過下水管道或者從植物上入屋，或者是家中有動物，例如老鼠會吸引蛇進來覓食，尤其是村屋和平房，屋主可加高牆身或者清理雜物，因通常雜物會吸引蛇藏身，可以在下水道位置加裝網。大部分人認為蛇的顏色愈鮮艷就愈毒，或頭部是三角形就有毒，但李稱不是靠頭部形狀和顏色去判斷是否有毒，而是看品種，或者可當作全部都有毒，不要去騷擾牠，因為牠若受驚就會攻擊人，而且會逃走、亂竄，故需觀察牠的動態，然後報案。

香港紅十字會核心急救講師周昭榮指，香港大部分人被蛇咬，都是被有毒的青竹蛇咬，幸好青竹蛇的蛇毒比較局部性，不影響身體機能，因被蛇咬而身亡的案例，香港暫時沒有。

他指被蛇咬須先觀察傷口有無特別情況，若可能則在戶外用清水清洗，在家則用肥皂水清洗傷口，清洗後用乾淨的紗布或敷料遮蓋傷口。蛇咬處理和一般傷口不同的是，平日包紮要墊高傷處，蛇咬就不需要，止血之後用彈性繃帶簡單穩固敷料，只需簡單螺旋的方法，將敷料完全遮蓋已經足夠，然後讓傷者躺平。他提醒市民簡單處理傷口之後，應該盡量控制肢體移動，減慢血液循環，最好及早求醫。

據漁農自然護理署資料，本港14種原生陸棲毒蛇中，有8種被牠們咬到的話有致命風險。2022年至2024年9月錄得266宗，因為被蛇咬傷，前往醫院求診的個案，所有病人經治療後出院，並沒有死亡個案。