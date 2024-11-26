港男訛稱是內地女子胎兒父親　欲助其在港分娩　被判監12個月

入境處發現一港男訛稱是一內地女子胎兒的親生父親，欲助其在港分娩。

一名64歲港男承認企圖以欺騙手段取得服務及一項作出虛假法定聲明罪，昨日（25日）在沙田裁判法院承認有關控罪，兩項控罪各被判監禁12個月，同期執行。

該名港男於2019年9月與一名28歲內地女子在港結婚，女子後以「單非」孕婦身分成功從一間私家醫院取得在香港分娩的「預約分娩服務確認書」。該內地孕婦於2020年3月入境香港，並於同年6月向入境處申請延期逗留，入境處對兩人的婚姻真確性以及待產嬰兒與被告的親子關係存疑，拒絕其延期申請並展開調查。該名內地孕婦最後未能入境香港產子。

調查發現，被告承認在明知該名內地孕婦的待產嬰兒並非自己親生的情況下，在民政事務處故意作出虛假法定聲明，訛稱自己為該待產嬰兒的親生父親，欲助其在港分娩。入境處發言人稱：「十分關注非本地孕婦試圖以非法手段入境香港分娩的情況。」又警告，根據《盜竊罪條例》，任何人以欺騙手段而不誠實地取得另一人的服務，即屬犯罪，一經定罪，可處監禁10年。此外，根據《刑事罪行條例》，任何人明知而故意作出虛假法定聲明，即屬違法，一經定罪，最高可處監禁2年。