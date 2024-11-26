澳門貓狗檢疫期下月起縮短4分3　獸醫憂增狂犬病流入風險

香港進口貓狗檢疫安排即將「鬆綁」，澳門「毛孩」們下月起來港將只需檢疫1個月，毋須再坐4個「檢疫監」。有獸醫組今日(26日)表示理解新安排，但擔心會增加狂犬病流入香港的風險，尤其檢疫期有縮4分之3，認為應先推出試驗計劃，逐步測試縮短檢疫期的影響。

非牟利獸醫服務協會執行主席麥志豪向東網表示，中港兩地交流日漸頻繁，不少內地人移居香港，卻未能帶寵物來港而分隔兩地。他指出，理解及明白漁護署放寬檢疫安排的用意，方便內地及澳門人帶寵來港，但擔心會帶來公共衞生風險。

麥志豪續指，內地及澳門現時被漁護署納為第三組別國家或地區，即屬於有出現狂犬病個案，而疫情未受有效監控的國家或地區，貿然放寬或變相會降低香港預防狂犬病的意識，尤其直接縮減4分之3的檢疫時間，他又指現行檢疫制度行之有效，亦已較部分國家寬鬆，並舉例澳洲等禁止有狂犬病地區的貓狗入境，認為社會需三思放寬安排的必要性。

根據現行法例規定，所有由外地入口到香港的寵物，必須先獲漁護署許可，以進口貓狗為例，署方將全球地區按狂犬病風險分成3個組別，風險最低為第1及第2組別國家或地區，進入香港的寵物貓狗須有晶片和動物健康證明書等，但毋須隔離檢疫；而風險最高的第3組別地區(包括中國及澳門)，入境寵物則須在香港動物管理中心，接受至少120天隔離檢疫。

漁護署網站顯示，不屬於第1和第2組別的國家或地區，均為第3組別地區。第1組別國家只有8個，包括澳洲、斐濟、夏威夷、愛爾蘭、紐西蘭、英國、澤西行政區及日本。第二組別國家或地區則有39個，包括台灣、加拿大、美國、新加坡、南韓等。

根據當局文件，過去3年有有2貓1狗在檢疫期間死亡，死因均涉及自身健康問題；去年共有80隻狗和97隻貓入境香港申請檢疫，當中有10隻狗和6隻貓在檢疫期間需接受獸醫治療，其中有2隻貓在檢疫期間死亡。