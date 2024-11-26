瑪嘉烈爆丙型肝炎　2男1女先後中招　院方追蹤200曾住院病人

瑪嘉烈醫院今年6月底發現神經外科加護病房有兩名在同一病格留醫的男病人感染丙型肝炎個案。醫院為同一時期曾入住該病房的其他病人持續進行醫學監察。過去約5個月，院方在本月4日透過醫學監察發現，其中一名5月曾入住有關病房的60歲女病人肝酵素上升，隨即安排病人進行肝炎病毒測試及其他檢查，結果發現病人確診丙型肝炎。院方為審慎起見，已擴大接觸追蹤調查範圍，包括聯絡約200名曾在同一時期入住有關病房的病人進行丙型肝炎病毒測試，並持續監察他們的健康狀況。

今年6月底發現該2宗個案後，醫院一直緊密跟進其餘14名曾於相關病格留醫的病人，包括緊密監察病人的臨床情況及安排多次丙型肝炎測試，該14名病人一直沒有檢測出丙型肝炎。而今次確診的女病人曾在5月入住有關神經外科加護病房，院方進行流行病學調查及基因排序後，發現該名女病人感染的丙型肝炎病毒與上述兩名早前感染的男病人屬同一基因型。由於丙型肝炎的潛伏期由兩個星期至六個月不等，醫院不排除該名女病人於住院期間受感染。

瑪嘉烈醫院已為該名女病人提供合適的治療及跟進，包括處方抗病毒藥物、為病人及家屬講解情況。病人目前情況穩定，並已於本月5日出院。目前治療急性丙型肝炎的抗病毒藥物療效顯著，一般而言，可治愈九成半以上的丙型肝炎病毒感染。至於早前發現感染丙型肝炎的兩名男病人，經抗病毒藥物治療後，現時已檢測不到丙型肝炎病毒。醫院已向衞生防護中心和醫院管理局總辦事處呈報事件，並會繼續與衞生防護中心和醫院管理局總辦事處跟進。