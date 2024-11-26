歷史博物館推3個免費新展覽　回顧油尖旺區發展　加州華僑生活

​香港歷史博物館明日(27日)起推出「香港多面體展覽系列」3個免費新展覽，展出逾450件展品，包括慶祝廣華醫院落成的「奮善聯香」牌匾、200年前廣州製造繪有白理桃家徽的瓷盤，以及1931年由香港金玉樓製的金龍，帶領入場人士探討油尖旺區發展、香港葡人故事及加州華僑生活。

油尖旺既是九龍最繁華地段，亦是全港最多樣化的社區。「油尖旺‧望油尖——都市流光坊眾情」展覽分為10個展區，透過約200件展品介紹油尖旺區從19世紀初至今的變遷，例如1908年開業的東方煙廠海報、1911年慶祝廣華醫院落成的「奮善聯香」牌匾、1952年油麻地小輪「民榮號」船鐘及船牌，以及1961年重慶大廈售樓書。展品介紹油尖旺的工業廠房、居住環境，以及區內最具代表性的九廣鐵路鐘樓、重慶大廈及廟街夜市等。

另外，自19世紀中葉以來，香港一直是中國人出洋的啟碇地及貿易中轉站，1850至1939年間經香港出國的華人超過630萬人次。「萍寄金山——香港與加州華僑生活」展覽介紹早期華人經香港前往美國加州謀生的歷史，展示加州華人在異地生活所克服的困難及心繫祖國的事迹，並從中闡述香港擔當的重要中介角色。

展覽重構了多個場景，包括華人入境美國必須經過的天使島移民站、原址位於加州非立當鎮的朝記雜貨店及加州軒佛市的關帝廟，從多角度展示華人在美國的生活點滴。而當中不少展品都是由加州華人及團體借出，包括場內最大型的展品——1931年由香港金玉樓製的金龍，加州華人每逢農曆二月的北溪廟會都會在尾利允市舞動助興；1886年紀念軒佛三邑公所落成時獲贈的對聯，以及1930年代舊金山華僑響應中國抗戰的「一碗飯運動」錦旗。

而在19世紀中期，葡人從澳門移居香港，是最早在香港定居的外籍族群之一。「香江葡迹——香港葡人故事」展覽透過逾250件來自葡裔家族及機構的展品，包括200年前廣州製造繪有白理桃家徽的瓷盤、描繪香港葡裔族群最重要文化地標西洋會所1866年開幕盛況的水彩畫；以及來自本地傑出葡裔人士的展品，如前市政局首任非官守主席沙理士的鍊帶，及著名騎師和練馬師告東尼首次贏取的西洋會盃。

展覽亦設置多款視聽及互動多媒體節目，其中布置在葡人家庭客廳展區的節目，生動地讓觀眾認識土生葡菜、學習土生葡語和感受天主教信仰，一覽本地葡裔族群的傳統和文化。