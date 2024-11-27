東方日報A1：澳門貓狗到港放寬規限　減至30日疫監

愈來愈多人視寵物為家庭一分子，再加上現時港人外遊及北上已成常態，攜帶寵物返港隔離檢疫期太長，被批評「不人道」。漁農自然護理署昨公布由下月1日起，按來源國家或地區增設「第三A組別國家/地區」，符合植入合規晶片、打預防狂犬病疫苗及抗體滴度檢測等規定進口的貓狗抵港後，檢疫期會由現時的120日縮減至30日，而澳門成首個被納入該組別地區。但有議員批評30日的檢疫期仍然太長，反映政府的寵物友善政策是太慢和過於落後，未有正視寵物主人的訴求。

漁護署發言人昨公布，隨着近年生物技術的發展，該署早前已進行風險評估，認為注射預防狂犬病疫苗及進行狂犬病抗體滴度檢測等措施，可以縮短從部分第三組別地區進口貓狗的檢疫期。新安排適用的首個地點為澳門，漁護署正與內地當局商討把內地納入第三A組別的執行細節。

新檢疫安排下，漁護署會主動聯絡一些未能符合第二組別要求，但具良好獸醫監管及健康證明書認證制度的國家/地區商討有關檢疫安排，並在達成協議後，將它們納入第三A組別，以縮減貓狗抵港後的檢疫期，而原有的第三組別則改名為第三B組別。由於狂犬病的潛伏期可長達數月，由第三B組別進口的貓狗檢疫期維持不少於120日。按漁護署相關網頁，現時政策將台灣地區納入第二組；澳門納入第三A組。

關注寵物權益的議員陳曼琪斥120日的檢疫期確實不人道，認為設立第三A組別有幫助但不完全，因隨着生物技術的發達，30日的檢疫期仍然太長，顯示政府的寵物友善政策是太慢和過於落後，未有正視寵物主人的訴求和權益。

陳建議政府需大幅增加兩個動物管理中心的檢疫設施及服務，長遠研究讓合資格的貓狗和寵物主人一起在大灣區自由行。她又認為把內地納入第三A組別的可能性主要靠特區政府的改革決心，指「破除藩籬，不能因循守舊。」

陳表示，政府應考慮把已植入晶片及持有效健康證明書的貓狗家居隔離，佩戴電子識別頸箍，甚至考慮寵物主人可陪同貓狗在合資格的酒店隔離短時間，把檢疫期再大幅縮減。

議員吳傑莊對新措施表示歡迎，指另開一個組別是理性的做法，認為目前的決定可回應市民的訴求，不過對比韓國只要7日，30日應有再縮短的空間，但他亦理解到當局要考慮到其他免檢地區，並希望盡快把內地納入新組別之內。

為有效防止狂犬病傳入香港，漁護署參考了世界動物衞生組織的動物疫情監控情況，根據狂犬病出現的風險，將各地區分成不同組別。第一組別為非狂犬病地區（即當地長期沒有出現狂犬病）；第二組別為有零星狂犬病個案但疫情受到有效監控的地區；第三A組別為未能符合第二組別要求，但具良好獸醫監管及健康證明書認證制度的地區；以及第三B組別為有出現狂犬病個案，而疫情未受有效監控的地區。一般而言，未能符合第一、第二及第三A組別要求（或未能被評估）的地區，均會納入第三B組別。

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