簡樸房推登記及認證制　違規業主二房東最高判罰30萬囚3年

為逐步取締劣質劏房，政府實施規範化的「簡樸房」，除訂定最低標準外，更設立登記制及認證制度，構思的登記期為12至18個月，寬限期12或至24個月，讓業主與租客商討租賃安排，而認證期為期5年，若條例明年獲立法會通過後便進行相關程序，而出租不合規格簡樸房的業主及二房東亦有刑責，最高可處罰款30萬港元及監禁3年。

房屋局提交立法會的文件指出，建議設立登記制度，讓已登記的現存分間單位業主可獲房屋局局長給予寬限期把劏房改建為簡樸房。為便利現存分間單位業主進行登記，政府會盡量簡化登記程序及須遞交的資料，當中包括業主及租戶資料、單位地址、分間單位數目、面積及設備、相關租賃開始及結束日期、有效租約副本及／或獲差餉物業估價署批署的租賃通知書（即表格 AR2）等。

當局建議在「簡樸房」條例草案日後獲立法會通過後，便盡快為在「指明日子」當日或之前 3 個月內持有有效租約的現存分間單位進行登記，目前構思的登記期可訂為12或至18個月。「指明日子」現構思為政府向立法會提交「簡樸房」條例草案的日子，以期盡早抑止市場新增不合標分間單位作登記的情況。若「簡樸房」條例草案順利在 2025 年內獲立法會通過，預計最快可在 2025年第4季開展登記制度。

在登記期內妥善提供所須資料並成功登記的現存分間單位，建議賦權房屋局局長向相關業主提供寬限期（目前構思的寬限期可訂為在登記期完結後的12或至24個月），讓他們有合理時間與租客商討租賃安排，以及改建其分間單位以符合「簡樸房」的最低標準。在寬限期結束後，政府會按公營房屋供應狀況等因素，繼續就違法出租不合標準或沒有取得認證的分間單位有序進行執法行動。

在推展登記制度亦同步推出「簡樸房」認證制度以接受相關申請，當局預計最快在明年年第4季開展，認證的有效期建議為5年，之後須每5年提交經由專業人士核證的報告，確認相關單位仍符合「簡樸房」最低標準，方可申請延續認證，以繼續合法出租有關單位。

在「簡樸房」認證制度下，政府建議出租不符合「簡樸房」最低標準的住宅樓宇分間單位的人士，包括業主和將單位進一步出租的「二房東」，須負上刑事責任。刑事化的情況包括(a) 出租沒有獲給予有效寬限期的分間單位或沒有獲認證為「簡樸房」的分間單位；(b) 出租獲認證的「簡樸房」但該「簡樸房」隨後被發現未能符合「簡樸房」居住環境的最低標準；及(c) 在登記制度或「簡樸房」認證制度下或在政府就條例相關事宜要求提供資料的情況下提供虛假資料或作出虛假陳述，且知道該項陳述是屬虛假的或不相信該項陳述是屬真實的。

為加強阻嚇作用，當局指「簡樸房」規管制度的相關罰則應較為嚴厲。違反(a)至(b)項的行為，政府建議違例者一經定罪，最高可處罰款30萬港元及監禁3年；違反(c) 項的行為則建議違例者一經定罪最高可處第3級，罰款1萬港元及監禁3個月，當局同時研究對持續違法出租時間愈長的個案施加較高罰則的可行性。

政府建議在「簡樸房」規管制度下設上訴機制，當相關業主不同意房屋局局長就現存分間單位登記制度、寬限期和「簡樸房」認證制度所作的決定或所發出的書面指示時，可透過獨立的上訴委員會提出上訴。上訴委員會委員可包括建築測量工程專業人士及法律界人士等，確保有平衡、獨立的第三方意見考慮上訴。至於在「簡樸房」規管制度下房屋局局長的其他決定，包括巡查、搜證、執法和檢控等方面，如相關人士不服有關決定則可在司法程序中處理。