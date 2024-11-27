印度空運包裹藏16公斤「太空油」粉末　7人被捕包括一小學教師

有見以依托咪酯為主要成分的「太空油」對社會影響日深，對年輕人造成禍害，香港海關調整執法策略針對新興毒品，並將依托咪酯納入拉曼光譜儀的檢測資料庫，於本月展開多角度針對性執法行動，成功搗破兩個依托咪酯分銷中心及一個「太空油」煙彈儲存中心，並由8個印度空運抵港的快件檢獲共16公斤依托咪酯粉末，及在多處搜出191粒「太空油」煙彈，市值共1700萬港元。月內海關共拘捕5男2女(23至48歲)，當中包括一名任職小學教師的買家，各被捕人已獲准保釋。

海關機場人員針對依托咪酯的生產地，透過風險評估及資料分析，於本月10日、11日及17日揀選8件由兩間公司從印度寄出、報稱為聚合物的快件檢查，其X光影像顯示貨件內密度較一般聚合物低，加上聚合物通常以桶裝載送往公司地址，以快件形式送往7個個人地址情況較為少見，於是展開深入檢查，發現有關快件內裝有以錫紙袋或透明膠袋裝載的白色粉末，並帶有濃烈異味。關員利用拉曼光譜儀證實有關粉末為依托咪酯，是海關首次截獲以空運偽報方式進口案件。有關粉末可製成48,000粒煙彈，假如流入市面後果不堪設想。

經跟進調查及監控遞送，關員以涉嫌「在沒有許可證輸入禁運物品」及「管有第一部毒藥」拘捕2男1女收貨人(27至48歲)，3人報稱任職廚師、侍應及無業，關員亦在3人單位內，檢獲一批包裝工具，包括密實袋、電子磅及封口機。及至本月25日，關員鎖定大角咀一個工廈劏房單位，經搜查後檢獲同類包裝工具及小量冰毒。相信不法分子計劃於上述兩處暫存依托咪酯粉末，利用包裝工具分拆至數十克一包，再分銷至加工工場，混入有香味甘油甚或其他毒品，加熱至液態製成煙彈。

海關經追查後，發現不法分子利用社交媒體銷售「太空油」煙彈，並利用電子錢包收錢，及透過網上速遞平台送貨，從而遙距操控交易，增加偵查困難，惟關員經追查後，成功鎖定一個煙彈儲存中心，並於本月21日展開行動，拘捕中心37歲男及43歲女負責人，檢獲共178粒煙彈及53部電子煙機。此外，關員亦拘捕一名25歲任職小學教師的男買家，以及負責遞送的23歲男速遞員，初步相信該名男買家以數千元購買11粒煙彈自用，同時在其寓所內搜出多2粒同類煙彈，海關對其作為教師知法犯法行為感非常憤慨。