為落實簡樸房規管制度　房屋局擬開有時限職位為期3年

房屋局擬在2025/26年度開設一個丙級政務官有時限職位，即房屋局首席助理秘書長（特別職務)，為期3年，至2028年3月31日，年薪及福利開支 324.2萬港元。 該有時限職位以帶領分間單位專責小組，盡快推展落實「簡樸房」規管制度，以及打擊劣質「劏房」和讓相關住戶早日脫離不適切居所。

當局提交立法會的文件指出，擬開設的房屋局首席助理秘書長（特別職務）的有時限職位及專責小組未來的工作，就落實「簡樸房」規管制度的具體工作包括全速敲定「簡樸房」的相關政策和落實細節、諮詢相關持份者、與律政司盡快完成法例草擬工作、與相關政策局和部門就相關議題保持聯繫，以及盡快向立法會提交條例草案，以爭取在2025年內通過有關法例。

同時要全力推進在完成立法程序後，最快於2025年第4季推出現存出租分間單位登記制度，並同步接受接受「簡樸房」認證申請；及制訂巡查和執法行動的策略，部署於登記期和寬限期相繼完結後分別有序採取執法，並為受執法行動影響的住戶制訂合適的支援和搬遷措施。

該有時限職位年薪開支約為 248萬港元；而所需增加的每年平均員工開支總額（包括薪金及員工附帶福利開支）則約為 324.2萬港元。

除上述擬議開設的首長級有時限職位外，當局計劃在2025-26 年度開設一個高級政務主任職位，負責協助「簡樸房」相關的政策制訂和法例草擬工作；高級屋宇測量師、屋宇測量師及測量主任（屋宇）職位各一個，負責協助構建和落實登記制度及認證制度；以及一個一級行政主任職位，負責為專責小組提供日常行政支援。有關職位為期 3年，至2028年3月31日止。

該5個非首長級有時限職位，需增加的年薪開支為 5.378萬港元，而所需增加的每年平均員工開支總額（包括薪金及員工附帶福利開支）則約為 796.6萬港元，當局會在2025-26年度及隨後的相關年份預留所需款項，以應付涉及的開支。