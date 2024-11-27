黎智英自辯指《蘋果》約章與其無關　審訊時方知悉有該份文件

壹傳媒黎智英連同集團旗下3間公司，涉嫌串謀勾結外國或者境外勢力危害國家安全及發布煽動刊物等共3罪，違反《港區國安法》，案件今（27日）踏入第97日審訊。黎智英自辯時指，《蘋果日報》編輯室約章與他無關，他是在審訊時才首次知悉有這份文件。

黎智英今日繼續接受辯方大律師關文渭主問。對於從犯證人、壹傳媒前行政總裁張劍虹在審訊期間指，「飯盒會」期間，黎智英會談及對時局的看法、政治取態，並提出編採政策。黎智英否認張的說法，指出「飯盒會」中，他會回答與會者的問題，同時進行討論，但就沒有提編採政策，也不曾講及新聞報道的角度。黎又辯稱，《蘋果》編輯室約章與他無關，他從沒要求他人草擬，他是在法庭受審時，才第一次知道有這份文件。

黎智英承認，曾到美國跟前國務卿蓬佩奧單獨見面。就着其Twitter（現稱X）帳戶中，曾經出現「Stand With Hong Kong」的主題標籤，黎智英解釋，他直到如今都不知道主題標籤的意思，也不知道「Stand With Hong Kong」是個組織，他以為這不過是句口號。至於本案從犯證人「香港故事」成員李宇軒，黎說是在李宇軒因偷渡被捕後，才得知這個人。

涉案4名被告包括黎智英（76歲）、蘋果日報有限公司、蘋果日報印刷有限公司及蘋果日報互聯網有限公司。4名被告同被控一項串謀刊印、發布、邀約發售、分發、展示及或複製煽動刊物罪，以及一項串謀勾結外國或者境外勢力危害國家安全罪。黎智英另單獨被控一項串謀勾結外國或者境外勢力危害國家安全罪。

案件編號：HCCC 51/2022