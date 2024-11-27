艇仔收外勞天價中介費收走提款卡惹關注　政府：正調查

現時根據「補充勞工優化計劃」聘用內地勞工，須經國家商務部批准的勞務中介公司招聘。有議員指有「艇仔」向外勞收取天價中介費，或要求他們上交薪金，甚至有議員指有外勞被引誘簽訂陰陽合約，銀行提款卡被收走。被問到能否採取主動措施，勞工及福利局孫玉菡回應稱，任何社會即使有執法人員和法規，亦不代表沒人犯罪法。

議員張宇人今日(27日)在立法會提出質詢，指勞務中介公司的服務良莠不齊，期望政府了解雙方問題並設立扣分制處理。會上多名議員指出現時有外勞被剝削的情況，勞工界議員周小松指部分內地勞工會先被「艇仔」招攬再轉介勞務中介，指出當中有人被收取天價中介費或被要求上交薪金，有中介會將差價回贈僱主，變相聘請廉價勞工。另一議員黃國表示，有建築及安老行業的內地勞工被引誘簽訂陰陽合約，「表面3.2萬(港元)、實收1.6萬(港元)」，更甚有人銀行提款卡被收走，期望當局抽查。

孫玉菡回應指現時有要求僱主簽訂標準合約，及讓外勞參與簡介會等一系列措施，亦有進行突擊檢查。就銀行提款卡被收走的個案，他指這種情況工資已經匯到外勞戶口，銀行卡被收走是非法行為。

批發及零售界議員邵家輝關注局方會否邀請相關議員讓政府調查個案，孫玉菡指已正在進行相關工作，強調假如外勞不走出來指證只能以提供協助。他補充，執法工作需相關內地勞工來港作供，期望相關人士向執法部門及勞工處舉報。

議員謝偉俊批評做法不理想，認為政府應主動預防。他指不同行業都有相關規範，中介公司只是等別人報案太被動。議員陸頌雄則關注投訴成本高，指出以往有外勞因而被解僱，多番輾轉才能重新來港就業，期望當局能為相關外露找一份沒有剝削的工作。

面對多名議員關注監管及預防措施，孫玉菡多次重複表示，現時勞務中介公司的內地業務由內地監管、在港業務有勞工處監管。他指政府有一系列措施保障外勞，外勞是一視同仁受法律監管。他再次強調如有證據可向勞工處及執法部門提供，政府會採取行政措施及向內地相關機關提出。對於是否採取監管及預防措施，他強調任何社會有執法人員、有規矩，「唔代表無人犯法架嘛！」