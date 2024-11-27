殯儀館用燉盅當骨灰甕　民政局稱已棄用將整改

廣東省的陳先生（化名）早前在肇慶市德慶縣殯儀館辦喪事時，發現拿到的骨灰甕竟是燉盅。德慶縣民政局工作人員周二（26日）表示，館內的骨灰甕均通過正規渠道統一採購，接到反映事件後，館內剩餘的同款式骨灰甕已全部廢棄不用。

陳先生的妻子今年6月在醫院接受墮胎手術，之後將胎兒送到德慶縣殯儀館火化。考慮到胎兒很小，陳先生要了一個小的骨灰甕。他稱該骨灰甕不收費，辦喪事流程收費2,000多元人民幣（約2,170港元）。後來他意外發現，醫院給病人燉營養品的燉盅，和存放胎兒骨灰的骨灰甕很相似，比對下驚見家中的骨灰甕上還貼着「家某福燉盅」標籤。內媒其後在購物網站上也發現同款燉盅，發售廠家為廣州某家居科技公司。

德慶縣殯儀館周一（25日）表示，家屬辦理喪事可自帶骨灰甕，如家屬沒自帶，殯儀館會免費提供，又稱會向上級反映陳先生的情況。德慶縣民政局殯改所工作人員周二稱，接到問題反映後到殯儀館實地調查，在庫房裏發現還有4、5個同款產品。該工作人員稱，此前德慶縣殯儀館以合作形式經營，本月才收歸國有統一管理，以往存在管理不到位的問題，後續會逐步改進，也會嚴加管理購入殯葬用品的渠道。