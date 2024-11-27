逾1200架無人機「核實」逾2年　130架序號重複　審計報告促改善

被俗稱為「航拍機」的小型無人機，近年在本地及全球日趨普及，且用途廣泛。審計署今日（27日）公布審計報告，就民航處對小型無人機操作的規管進行審查，發現現時民航處的小型無人機電子平台「SUA一站通」，出現不少帳戶註冊的問題，例如部分已註冊小型無人機重量與其型號不符、甚至序號重複等。審計署建議，民航處應優化SUA一站通，並密切監察核實中的小型無人機的處理情況，以採取措施確保這些個案獲妥為跟進。民航處則回應指，整體上同意審計署的建議。

審計署指出，截至今年6月30日，在「SUA一站通」上，有30架有效註冊小型無人機由22個已刪除帳戶持有；有部分小型無人機型的重量與其型號不符，而小型無人機應獨一無二的序號也有重複記錄。

截至今年6月30日，在「SUA一站通數據庫」內，的24,070架註冊小型無人機中，有6, 910架(29%)重量不超過250克(即甲一類小型無人機)，16,972架(70%)重量超過250克但不超過7公斤(即甲二類小型無人機)，以及188架(1%)重量超過7公斤但不超過25公斤(即乙類小型無人機)。甲二類小型無人機首5個最常見型號的6,030架註冊小型無人機的標準重量介乎430至 907克。當中25架(0.4%)註冊小型無人機中，有22架被記錄為不超過250克(介乎168至250克)，有3架被記錄為超過7公斤(介乎24至25公斤)。另外，有130架(2.2%)的序號有重複記錄。

審計署審查SUA一站通數據庫，截至2024年6月30日，核實中的小型無人機有6,997架，當中有1,257架(18%)小型無人機已被「核實」逾2年。報告建議民航處需要密切監察「核實中」的小型無人機的處理情況，並確保個案獲跟進。

而在操作方面，根據現行法例，小型無人機若要進行進階操作，則須事先獲得民航處許可。報告指，根據民航處的記錄，有94個民航處就首次申請及續期申請批出的進階操作許可中，已於2024年6月30日或之前到期。審計署分析了這94宗個案的預定監管審查記錄，留意到部分個案未有在其進階操作許可有效期內至少進行一次預定監管審查。

審計署建設，民航處應優化SUA一站通，讓系統在帳戶持有人申請刪除帳戶時發出提示，提醒其在適用的情況下注銷小型無人機的註冊；調查和更正任何在SUA一站通辨識到的異常數據；同時應考慮在切實可行範圍內，以突擊形式對獲批准的小型無人機訓練機構進行持續監管審計等。