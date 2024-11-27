退休三寶參與人少　議員倡政府投資年金計劃

現時政府通過外匯基金全資擁有的香港按揭證券有限公司營運「退休三寶」，有議員關注三項計劃多年參與人數有限，不具普惠性，建議政府對年金計劃投入，吸引更多人參與。財經事務及庫務局局長許正宇指多年來三項計劃服務2.4萬人，將550億港元資金轉化為每月現金流，本港市場開放，不能單靠「退休三寶」衡量普惠性。

許正宇今日(27日)在立法會上交代，2018年推出至本年10月底有2萬人參與香港年金計劃，總資金為180億港元。今年首10個月香港年金有超過6,500人為新申請、按年上升3倍；總保費為33億港元、按年上升1.5倍。安老按揭計劃由2011年推出至本年10月底有7,847人參加，今年首10個月有859人新申請、按年上升45%。保單逆按計劃2019年推出至本年10月底有124人參與，今年首10個月有35人新申請。

提出質詢的議員譚岳衡關注三項計劃多年參與人數有限，不具普惠性。他建議政府對年金計劃投入，例如每100萬港元資金，政府投入5萬港元，吸引市民參與。許正宇指「退休三寶」不是市民唯一可購買或投資的產品，最終要的是讓市民有選擇，市場上有合適的產品。他表示，政府有自己的產品，但也期望市場配合，強調本港市場多元，不應只用「退休三寶」數字便說政策不具普惠性。

保險界議員陳健波指不少長者只有本錢，萬一被騙不知如何過活，只能依靠社福資源，增加社會負擔。他關注政府政策的關鍵績效指標(KPI)，假如只有少數人參與計劃亦無意義。金融服務界議員李惟宏期望政府多與業界合作，例如舉行講座教導長者退休理財、與執法部門合作宣傳防騙技巧。

許正宇指政策目標社群「既廣又專」，計劃提升社會整體投資能力；就不同社群的理解能力和需要設立專門宣傳材料。他表示截至今年10月底，投委會為21,000人舉行線上線下研討會；為350名在職僱員舉行38場講座；為1,000名長者舉行理財講座，指活動營的多元化。就業界合作方面，他指投教會董事局有證券業代表一同制定適用、能吸收的教育材料。