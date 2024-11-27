第一輪計劃2805申請僅217人獲批　營運機構欠評審文件記錄惹議

審計署今日(27日)公布報告書（第83號報告），署方提到，青年發展基金透過與非政府機構合作，推出粵港澳大灣區青年創業資助計劃(創業計劃)、粵港澳大灣區創新創業基地體驗資助計劃(體驗計劃)等資助計劃。第一輪創業計劃中，僅不到10%青年創業者得到資助。另外，體驗計劃由於推出後不久遇到疫情，參與人數未達目標的40%。

審計署報告書顯示，第一輪創業計劃中，有16間(48%)非政府機構獲選為營運機構，2021年2月至2024年6月期間，獲批撥款總額為1.368億港元，已發放金額則為1.04億港元。惟第一輪計劃共接獲的2,805份申請中，僅217名(8%)青年創業申請者獲選得到資本資助及相關服務。

審計署認為，需要確保有公平的機制以甄選青年創業申請者，在一間非政府營運機構選出的22名青年創業申請者中，有5名(23%)在最終面試並沒有取得最高分數。非政府機構表示，青年創業申請者是在評審小組商議後選出，而結果已送交每名成員確認。然而，該機構並沒有有關商議及部分確認結果的文件記錄。至於青年創業申請者的初步評審及最終面試，部分評審小組成員申報利益衝突的文件記錄，亦未能提供予審計署審閱。

體驗計劃中，2021年2月推行第一輪體驗計劃共18個項目，目標參加人數為767人。審計署留意到，截至2023年8月，體驗項目數目及參加人數較所訂目標分別少6個(33%)項目及466人(61%)，原因是有3間非政府營運機構退出、3個項目被取消，以及部分非政府機構招募的參加人數較預期少。民青局指，數字差距主要是受疫情所致。

審計署表示，體驗計劃的推廣工作有不足之處，有機構並未在其向大專院校提供的網站中以加入重要資訊，如該項目的出發日期，同時撥款計劃書原定在各大專院校安排8場路演，但機構只為4所大專院校各舉辦1場路演。其次，參加計劃者全部來自單一所大專院校，該營運機構委託大灣區一所大學為支持大專院校，協助招募其學生參與該項目。根據該營運機構及民青局的記錄，申請共有52份，其中45份來自該大學的學生。有部分面試分數較高的申請者因個人理由沒有參加項目，而全部45個名額均由該大學的學生取得。