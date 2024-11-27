審計報告揭屯門至赤鱲角連接路超支10億　工程最長延期逾2年

屯門至赤鱲角連接路於2020年12月全面通車。審計署今日（27日）今日公布審計報告，發現屯門至赤鱲角連接路定工程受阻後，產生延期費用超支約10億港元；工程甚至最長需要延期逾2年。審計署認為，路政署在配合工程的管理方面有可予改善之處，建議需採取措施確保配合工程合約之間按時移交工地、及與所有相關各方更有效地協調配合工程。路政署署長、運輸署署長和機電工程署署長則回應指同意審計署的建議。

報告指出，立法會財務委員會就建造屯門至赤鱲角連接路，在2013年6月至2022年6月期間，有8份工程合約(合約A至H)獲批以推行工程計劃。其中合約A和B為設計及建造總價合約，兩份合約分別較各自的原訂完工日期遲26.7個月，即813天，和19.3個月，即586天才大致完成。

此外，路政署表示，因應香港口岸填海工程合約的填海工程進度未如理想，連帶導致移交工地予承建商A和B有所延遲，並自2014年10月起香港口岸的海堤出現橫向移動。承建商A和B因而無法按計劃進行合約A和B下的後續工程，導致工程須作大幅更改，總定價為79.37億港元，產生延期完工費用和工程受阻費用達10.064億港元，並須按合約A和B分別批出延長合約期779天和475天。

審計署建議，在推行涉及配合工程合約的工程項目時，應採取措施以改善配合工程的管理，減低產生配合問題的風險，包括︰確保配合工程合約之間按時移交工地；與所有相關各方更有效地協調配合工程；及加強項目管理規劃；在推行涉及水管改移工程的工程合約時，採取措施，在規劃階段更清楚確定工地狀況。