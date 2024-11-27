3項國際體育活動獲「M」品牌認可　委員會：突顯港舉辦賽事實力

港府今日(27日)公布，大型體育活動事務委員會向3項大型國際體育活動頒授「M」品牌認可，有關活動分別為「香港2024世界跆拳道品勢錦標賽」、「2024 Milwaukee 香港壁球公開賽」及「WSF 世界壁球團體錦標賽 2024」。

委員會主席吳守基表示，「香港2024世界跆拳道品勢錦標賽」在香港首次舉辦，是一項國際性跆拳道盛事，也是推廣跆拳道品勢項目的重要平台。另外，「2024 Milwaukee 香港壁球公開賽」是全球壁球界的盛事，世界頂尖球手都會來港作賽。有關比賽由半準決賽開始便會移師中環愛丁堡廣場的玻璃場館進行，與眾同樂。「WSF 世界壁球團體錦標賽 2024」有關賽事首次落戶香港，亦是歷來首次男子和女子賽事同時舉辦，屬是壁球愛好者不容錯過的盛事。

吳守基認為，以上賽事是對香港體育界的一大肯定，顯示了香港在舉辦國際體育賽事方面的實力，進一步提升香港在全球體育界的地位。

「M」品牌計劃旨在鼓勵及協助本地體育總會、私人或非政府機構舉辦更多大型國際體育活動，並加以扶植，使有關活動得以持續舉行。各類符合審批準則的體育活動會獲委員會授予「M」品牌認可，部分活動更會獲得撥款資助。