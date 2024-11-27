醫專獲5000萬建醫學教育中心　盼增專科培訓水平惠4800名醫生

香港醫學專科學院早前獲香港賽馬會慈善信託基金捐出4,960萬港元，成立「賽馬會醫學教育發展中心」(JCIMED)及支持為期5年的培訓，包括引入擴展實境(XR)、人工智能等新技術，料可為逾4,800名醫生提供培訓。醫專主席梁嘉傑今日(27日)中心成立典禮致辭時表示，中心將會以「能力為本醫學教育」、師資培訓、延續醫學教育，及質量保證為四大發展方向，冀能提升香港醫學教育及專科培訓水平，滿足社會對更好醫療人才的需要。

馬會慈善事務部主管(豐盛耆年及長者服務、健康社區)陳載英表示，2013年馬會捐出5千多萬港元成立「賽馬會創新醫學模擬培訓中心」，為逾3萬名醫護提供情境、模擬手術等培訓。科技發展日新月異，追趕新科技亦是醫學教育重要一環。今次馬會再度撥捐近5千萬翻新模擬培訓中心設施及資助培訓，而模擬中心亦改名為「賽馬會醫學教育發展中心」，希望可助本港醫療質素進一步提升。

賽馬會醫學教育發展中心榮譽總監鄭振邦就指出，中心目標為學院的導師、考官等進行培訓，為他們裝備進行「以能力為本醫學教育」(CBME)的能力，其中包括工作間持續評估(WBA)。他續指，醫生平日要照顧病人，又要持續進修、學習，再接受評估考核，令受訓及指導的醫生亦面臨重重困難。中心未來將推出應用程式協助培訓，提升效率，預計明年首季開始諮詢各學院意見。同時，中心亦會為臨床培訓中引入擴展實景，模擬一些複雜、高風險程序，讓受訓醫生可自行在家進行訓練，也會加入「手持式超音波」等新技術培訓。近年AI發展一日千里，中心將針對培訓醫生使用AI的能力，亦會提高他們對使用AI的權責及道德認知。

梁嘉傑就表示，以往醫生培訓要透過「一刀切」式的口試、筆試等方式進行，具有一定局限性，希望引入CBME模式，提供更全面、更佳的培訓效果。他又指，科技發展急促，醫學教育上要落力追趕，讓受訓醫生提升對新科技的認知。而AI方面，道德倫理亦是教育上的重點範疇之一。