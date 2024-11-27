賴清德晤訪台美參議員　冀共建可信賴供應鏈

美國國會及行政當局中國委員會（CECC）共同主席、民主黨籍參議員默克利（Jeff Merkley）周一至周三（25日至27日）訪問台灣，周二（26日）與賴清德會晤。賴清德表示，台灣防衞預算8年來增加80%，未來會持續增強防衞力量。他希望台美避免雙重課稅法案能在今年完成立法，共同提升雙向投資、產業合作及經濟韌性。

賴清德表示，台灣24年來已有很大轉變，唯一不變的是大陸對台威脅愈來愈大，台灣將不卑不亢、維持現狀，以維持區域的和平穩定，而且將永遠堅持自由民主的憲政體制，堅持兩岸互不隸屬、主權不容侵犯和併吞。他又指，2011年台對外投資中大陸佔八成，去年底大陸僅佔一成多、美國則佔逾四成，台灣不再把雞蛋放在一個籃子，而是在全球民主供應鏈中加強合作。他強調，台灣將持續增強經濟韌性，希望和美國共同努力打造可信賴的供應鏈。

默克利表示，他擔任參議員期間將持續在各領域全力強化台美關係，包括軍事安全、加強與世界連結，以及強化面臨氣候變化、自然災害等各項挑戰的韌性。他指出，訪問團在美國政權交接之際來訪，就是希望重申參眾兩院均會跨黨派團結支持台灣，期盼未來持續推動台美夥伴關係。