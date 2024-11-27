過去3年逾百間券商退市　 議員促政府正視金融機構轉移外地

政府強調要鞏固香港作為國際金融中心的地位，金融服務界議員李惟宏今日(27日)在立法會提出「推動高質量發展，建設金融強國」的議員議案。他指香港現時雖有成熟和多元化的金融機構，但是發展不平衡，過去3年逾100間港交所的券商退出市場，但同一時間證監會持牌法團受規管活動的數目連續18年上升，政府須正視金融機構把業務重心轉至服務其他的海外市場，現象不利本港金融業長遠發展。

他指有意見認為港交所作為香港唯一的證券和期貨交易所，應該進一步提升競爭力，行家的利息放在幾家清算所的保證金更有效率的使用，並研究取消手數的要求，設立除牌公司場外交易的制度等。在近期公布的全球金融中心指數中，香港排名是全球第3，但本港在金融行業發展水準和金融市場交易的排名則較低。他認為要將各類產品的訂立標準並取得定價權、話語權，長線而言香港沒有理由不爭取全球第一。

對於打風不停市的措施，他指證券業界已全面配合，並早前在香港順利實行，但實體支票作為金管局認可的付款方式，在惡劣天氣下仍然未能使用，情況並不理想，他又建議政府考慮豁免或減少股票印花稅，料此舉對政府財政收入影響不大。

議員葛珮帆指全球投資者對web3及RWA的需求持續增長，但本港在區塊鏈及web3的推動不足，例如市值1300億美元的美元穩定幣，其母公司初創階段在港成立，但本港沒在穩定幣市場佔重要位置，港元穩定幣推進速度亦不如預期。她指本港作為國際金融中心應設立RWA監管框架，支持本地企業嘗試多元化服務，抓住機遇。

另一議員陳祖恒期望政府盡量為上市制度拆牆鬆綁，廢除和修訂不合時宜也許過於複雜的監管條例和程式，着力簡化上市流程，縮短審批時間，降低上市費用，提升股票市場的靈活性。