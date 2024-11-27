政黨倡青年宿舍約滿退半數租金作置業首期　政府建小型便宜單位

青年面對「四業」困難，有政黨今日（27日）發表青年發展研究報告，建議政府研究青年宿舍引入強制儲蓄租金制度，當青年約滿離開，考慮退回一半租金以協助青年銜接房屋階梯，例如作為置業首期等，又希望政府盡快設立強積金首次置業計劃。

議員陸瀚民又希望政府優化房屋階梯，興建小型便宜的單位，並減免40歲以下首次置業印花稅。

在學業方面，議員梁美芬鼓勵年輕人以持續發展基金修讀不同學科，認為畢業後、工作中的人都可以考慮，呼籲要跳出「傳統框框」，進修方向要與市場掛鈎。

政府打造北部都會區為創科中心，該政黨希望政府為北都創科青年就業提供便利的過境措施，期望盡快與內地商討河套區使用靈活通關政策，例如河套區24小時通關，為就業人士提供專屬通行證，又建議預留更多土地興建更多人才公寓，支持創科企業員工，吸引更多人進駐。

該黨又建議為年輕創業者在北都發展提供優惠，包括把河套深港科技創新合作區聯合政策包下的各項措施，進一步擴大使用的行業、企業和項目。

另一議員吳永嘉期望在CEPA的第二份修訂協議下，內地可進一步對香港開放多個業界的檢測和認證。他希望港府向內地政府爭取，把各地個人所得稅整合成統一的優惠政策，擴大高端人才和緊缺人才涵蓋范圍，讓更多人港人受惠於「港人港稅」。