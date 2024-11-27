馬龍等大陸師生團訪台　國台辦促台撤禁團令

馬英九基金會邀請的大陸師生團周三（27日）抵台，包括奧運乒乓球男單金牌得主馬龍、奧運射擊金牌得主楊倩等人，首站將到蔡英文母校中山女中參觀。大陸國台辦發言人陳斌華同日回應指，期待兩岸青年學生深化彼此友誼，又稱只要民進黨當局取消禁團令，撤除對兩岸人員往來和各領域交流合作的阻撓禁限，陸方將研究擴大開放民眾到澎湖和台灣本島旅遊。對於前重慶市委書記薄熙來之子薄瓜瓜赴台娶妻，陳斌華稱沒有評論，反對惡意炒作。

有台媒報道稱，國台辦近期勸阻台商從大陸撤資、撤廠，並要求台商配合新投資策略，協助應對美國總統當選人特朗普上任後的經貿衝擊。台灣陸委會稱，在陸台商投資經營風險升高，已加速撤離大陸。陳斌華批評相關報道純屬子虛烏有、惡意造謠，強調大陸新一輪改革開放的廣闊機遇誣衊抹黑不了，廣大台商台胞到大陸開拓事業也欺騙恐嚇擋不住。他又重申，台灣問題是中國核心利益中的核心，是中美關係政治基礎中的基礎，以及第一條不可逾越的紅線，陸方將堅決反對「台獨」分裂和外來干涉。

另外，台北上海雙城論壇今年輪到台北舉辦，但至今未敲定時間，外界擔憂已連辦14年的雙城論壇會否停辦。周三有消息傳出，雙城論壇將於下月17日登場，上海訪問團同月16日來台，兩日後離台。台北市府發言人殷瑋回應指，兩市持續溝通規劃雙城論壇相關細節，仍非常有信心今年能順利舉辦。兩岸局勢緊張之際，大陸海警船連續兩日駛入金門水域，台海巡周二（26日）派出4艘巡防艇驅離。