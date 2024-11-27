入境處擬延長助理處長有時限職位　處理免遣返聲請法律事宜

立法會今日（27日）公布下月3日的保安事務委員會會議議程。會議將討論入境事務處為在外遇事香港居民提供協助的工作、延長一個入境事務處助理處長編外職位的時限以及將消防處一個副消防總長有時限編外職位轉為常額職位。

入境處表示，今年首10個月，共接獲2,730宗求助個案，當中1,600宗（約59%）涉及港人在外遺失旅行證件。596宗涉及港人在外住院或患病的求助個案，以及60宗在外遇交通意外求助。入境處指，今年第二季起懷疑被誘騙到東南亞國家被禁錮從事非法工作的情況有死灰復燃的迹象，截至本月25日，執法部門共接獲23宗涉及港人在東南亞國家聲稱被禁錮而無法離開當地的求助個案，當中11人已回港。餘下12宗個案，其人身自由報稱受到限制，但仍安全並能與其家人或小組聯絡，入境處正在跟進有關個案。

其次，會議將討論保留入境處助理處長（遣送審理及訴訟）有時限職位，由2025年4月1日至2027年3月31日止。入境處表示，該助理處長職位需就遣送審理及訴訟部的工作作出策略性規劃和提供適時指導，以處理與免遣返聲請、上訴、羈留及遣送有關的各種複雜法律事宜。

另外，就現時舊式樓宇的改建，消防處需要長期專責的首長級人員支援，建議將現時一個副消防總長有時限編外職位轉為常額職位。對於該職位的職務是否能由其他副消防總長承擔，消防處表示，由其他現有的副消防總長承擔額外職務而又不影響其現有職務，在運作上並不可行。