政府擬豁免電動私家車及的士　毋須許可證行走3公噸重量限制路段

運輸署計劃豁免總重量超逾3公噸的電動私家車及電動的士，無須許可證仍可進入重量限制路段。

本港現有17條路段設有3公噸重量限制，包括中環鴨巴甸街，若駕駛總重量超逾3公噸的車輛經過相關路段，須向運輸署申領相關許可證。政府透露，運輸署計劃豁免所有總重量超逾3公噸的電動私家車及電動的士，無須具備相關許可證仍可進入重量限制的路段，最快明年落實。

運輸及物流局指出，本港現時共有17條路段設有3公噸重量限制，禁止總重量超逾3公噸的車輛駛過；若需駕駛總重量超逾3公噸的車輛經過這些路段，須向運輸署申領相關許可證。根據運輸署紀錄，過去近5年、即2019年1月至今年10月期間，在3公噸重量限制路段中，涉及最高車輛總重超逾3公噸車輛類別的交通意外宗數共有20宗，當中以巴士及輕型貨車的交通意外最多，分別佔8宗及9宗。

議員陳仲尼關注，面對電動車普及化和車輛重量的增加，政府有否具體計劃調整現行道路載重的限制。當局回覆指，考慮到部分電動私家車及電動的士的車輛總重量雖然可能超逾3公噸，但其大小、佔用路面及操控與一般燃油或混能私家車及的士相若，運輸署計劃豁免所有私家車及的士，使其無須具備相關許可證仍可進入重量限制的路段。運輸署正安排就有關建議進行地區諮詢，視乎諮詢結果，預計可於2025年落實豁免。