外傭欠債致僱主被滋擾個案飆升 逾過去4年總和

今年至10月份以來，外傭被追債而致僱主遭滋擾事件已超過去幾年總和。

今年至10月份以來，外傭被追債以致僱主遭滋擾事件已超過去幾年總和。勞工及福利局指，當局正就外傭與青年過度借貸問題設立無抵押個人貸款上限。此外針對外傭「跳工」問題，勞福局表示，有關守則推出後情況已得到改善。

勞工及福利局局長孫玉菡指，就財務公司向外傭追債而導致僱主被滋擾並轉交執法部門的個案今年至10月來已有9宗，對比去年多5宗，超過過去4年的個案數字總和。當中，最高一筆欠款金額近1.7萬港元。孫玉菡表示，若放債人不當滋擾僱主，將有可能會成為被撤銷或反對續牌的理由。

對於外傭及青年等人群過度借貸的情況，孫玉菡表示，政府現時正在檢視現行對放債人的規管，包括研究以借貸人的每月收入為基準，設立無抵押個人貸款上限，計劃於明年上半年開展公眾諮詢。

此外，孫玉菡還表示，外傭「跳工」問題在勞工處頒佈修訂《職業介紹所實務守則》後已有改善。去年「跳工」相簽證申請已大幅減少，跟進個案為1,557宗，較2021年下降超過4,000宗。被拒絕的簽證申請則為502宗，較2021年減少逾2,300宗。