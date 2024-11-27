發現用假身份證申數字銀行開戶　議員促政府支援減風險

立法會今日(27日 )辯論有關推動高質量發展，建設金融強國的議員議案，議員尚海龍指最近有業界反映，利用假身份證向數字銀行申請開戶的情況時有發生，對香港國際金融中心的發展存在一定風險，他希望政府的入境處、創科局和數字辦的智方便提供支援，幫助數位銀行減低相關的風險。

尚海龍指本港目前有8家數字銀行，即過往的虛擬銀行（Virtual Bank），而由虛擬銀行到數字銀行(Digital Bank)不是改個名那麼簡單，當前數字銀行的發展其實是有點困難，現時8家數字銀行雖擁有約220萬用戶，然而至今沒有一家有盈利。他指政府應透過宣傳，鼓勵市民更多使用數字銀行，例如強調80萬港元存款保障計劃亦適用於數字銀行。

鑑於政府曾指2025年可以實現本港和內地的跨境的轉帳，尚海龍指這方面數字銀行具有比較好的客戶基礎，建議政府要用好市場機遇，趁連接內地和香港兩個金融市場，支持數字銀行發展。

另一議員陳沛良指香港已進入「高齡化社會」，參考世界銀行退休保障的標準，香港的養老保障體系並不完善，且大部分是以公帑支出為主，港府的公共財政壓力只會愈來愈大，而養老服務亦跟不上龐大需求。

鑑於近年愈來愈多港人選擇北上養老，為符合現代銀髮族對養老服務和居住環境的需求，他建議政府針對有經濟能力且有退休計劃的中產人士，將部分養老安老服務交由獲政府認證的內地養老社區提供，而政府可與商業保險公司合作推出養老年金產品，港人在購買一定年期後，退休即可享有入住養老社區的資格，而年金產品的收益產出則用作支付每月的社區服務費用，政府可為購買相關年金產品的市民提供稅務優惠，以具體政策鼓勵市民北上養老，長遠減輕公共財政負擔，亦為港人提供多一種退休選擇。