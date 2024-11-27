港大校委會換班　主席王沛詩及5校委離任　陳仲尼及施榮懷等接棒

香港大學早前因副校長任命引發校政風波，港大校委會被指繞過校長張翔通過多名暫任副校長任命，張翔與校委會主席王沛詩亦被屢次傳出不和傳聞，當局最後成立調研小組介入處理事件。風暴中心的校委會主席王沛詩的任期將於明年1月屆滿，港府今日(27日)宣布，港大校監委任香港上海滙豐銀行主席王冬勝為港大校委會主席，任期由2025年1月1日起生效，接替離任的王沛詩，任期為期3年。港大校方表示，尊重校監就校務委員會主席和5位成員的委任決定。

同時，新委任5人為港大校委會成員，民航處前處長李天柱及恆通資源執行董事施榮懷任期由2024年12月1日起生效，立法會議員陳仲尼、雋思人才及商務顧問有限公司創辦人黃錦沛及友邦保險區域執行總監容永祺博士任期由2025年1月1日起生效，為期3年，接替接替任期即將屆滿的趙子翹、邱詠筠、江樂士、石禮謙及趙令歡5人。

當局提及今年6月時的校政風波，指政府成立由教育局常任秘書長及大學教育資助委員會主席組成的小組，就港大內部運作事宜，進行調研，並就改善措施和良好做法提出建議，小組將繼續工作，協助新組成的校委會及校方配合運作，推動港大不斷提升管治效能，港府又表示期望新任命帶來港大管治新氣象、新動力，開啓管治新篇章。