工作室內非禮女子　知名攝影師罪成還押至12.11判刑

知名攝影師梁鎮宗(Gary Leung)於2022年12月，涉嫌在他的柴灣攝影工作室Gary Studio內非禮一名女子，與對方拍照時用力扯下其長裙令胸部暴露。梁因而被控一項非禮罪，被告否認控罪，經審訊後，東區裁判法院裁判官屈麗雯今(27日)裁定被告非禮罪成，被告須還押至12月11日判刑，其間索取其背景報告。

40歲男被告梁鎮宗，報稱任職攝影師。他被控於2022年12月16日至17日期間，在香港柴灣永泰道60號工業城1期13樓14室Gary Studio猥褻侵犯另一人，即X。X作供時稱，她為兼職模特兒，案發前約一個月，被告私訊表示有意合作，因得知被告過往曾拿獎及與不少名人合作，遂答應不收金錢拍攝。當晚被告叫她換上攝影室提供的一件窄身西裝外套，X配合，內穿隱形胸罩。其後X換上另一套吊帶長裙，被告要求X真空上陣，她答應。X及後被要求跌膊，當她調整裙子時，被告突然行近將她裙子的布料向內「攝」，其間碰到她背部，及後更用力扯裙子，令裙子跌至X肚部而走光。

裁判官裁決時指，X的證供細微及合乎邏輯。而案發時是凌晨時分，2人孤男寡女、衣衫單薄在工作室內，X遭受突如其來的非禮，仍須單獨面對剛侵犯她、行業有威望的被告，她擔心被告會有進一步犯罪行為，被告亦持有她的「走光」相片，因感混亂未能即時報案實屬情有可原。裁判官最終接納X的證供並裁定被告罪成。裁判官指是次事件非典型非禮案，被告濫用事主對他的信任，且案情嚴重，故決定先將他收押，並提取背景報告後判刑。

案件編號：ESCC 427/2024