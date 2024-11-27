議員質疑院舍券形同虛設　額外附屬服務不是海鮮價隨時變

政府發表最新一份審計報告，發現有3間院舍透過「額外附屬服務」充數使用院舍券。議員林素蔚指長期病患者及長者每天需要換6塊尿片，但又有院舍只為長者換1至3塊，認為就顧不了長者的尊嚴和護理，不能接受。

對於申請時間由平均43天至最長7個月，她關注社署增加院舍券數量有3,000多張增加至5,000張，但輪候時間長，是否代表相關服務「唔急？」她質疑現時院舍券是否形同虛設。

在收費方面，議員李世榮指相關額外附屬服務不是海鮮價隨時變，而是需要提前30日通知社署，關注本次濫收費用是院舍沒通知社署還是社署默許，認為需要進一步解釋。他又指社署應設有清晰獎罰機制，避免日後再有院舍「落手腳、充大頭數」。他又表示，相關院舍每月以2,400港元買營養飲品不尋常，假如社署職員巡查時又運用邏輯，就會發現每天用80港元買營養飲品不正常。

李世榮表示，明白院舍有追數壓力，但不應透過濫收費用的方式。他指勞福局和業界有溝通相關要求，假如某月未達標可與政府商量彈性安排。他建議要求社署實時要求上報收費，及遵守30天前提出收費的機制。他又認為向院友和家屬公開收費亦可增加透明度，互相監察。