保障平台工大落後 　議員促政府盡快作合理規範

網約平台湧現。議員陸頌雄今日(27日)在立法會提出「保障平台工作者」議案，他指自由市場的新加坡，9月份已經通過平台工人法案。對工傷保障、成立工會、集體談判和公積金供款等作出明確的規定，反觀本港仍未有保障平台工的方案，多年來僅停留在研究諮詢的階段，甚至連平台經濟的實際規模，從業人數都沒有精準的統計，明顯落後於世界主流形勢，他要求政府盡快規範食品外賣和貨件的送遞網上平台有合理的規範。

陸頌雄指從事外賣、送遞員或網約車司機等平台工作，看似自由，但實際是受到平台的種種規管，有時較傳統的僱傭模式更有過之而無不及，例如不接訂單，逾時送單或被投訴會被扣分，影響日後的接單的機會。

他引述有學者形容情況是數字控制，但他們又同時失去了一般僱員工作的穩定性和保障，而香港的法例沒有為靈活就業人員作出定義和規定保障，所以平台工作者被歸類為自僱人士，以規避提供最基本的勞工保障的義務，加上平台工作者入門門檻低，他們大多是朝不保夕的弱勢勞動者，僧多粥少、手停口停，議價能力非常之弱，也是承受風險能力最低的一群。平台經濟難聽一點，是含有血汗經濟的成分，有很多平台外送員發生嚴重意外，只得區區幾千港元、或頂多幾萬港元的補償。

另一議員郭偉強指陸頌雄在2021年亦曾提出類似議案，結果全軍盡墨，希望在愈辯愈明的氛圍底下，投票結果可以有根本性的改變。他指近年出現一些事件，反映平台工作是不管不行的，而非法勞工搶飯碗的問題逾來愈嚴重，還有結算法愈來愈緊，導致前線工友壓力加大，不但出現過度疲勞，有機會增加路面的意外風險，況且意外傷亡是沒有保障，這些問題若放任不管，是對平台工困境充耳不聞，到底社會是否要讓問題繼續持續下去，或者以輕率的態度，簡單一句「一個願打一個願挨」就草草了事呢？

他指外送員「假自僱」本質從來沒改變過，他們只是為了謀生而無奈被冠名自僱，而自僱的名銜沒有帶來所謂半個老闆的光榮感，反而承擔了欠薪風險、工傷風險、零退休保障的勞動者的代名詞。

議員陳沛良同意外賣員和速遞員都是在室外工作，講求時間效率，具有一定危險性，值得研究為他們提供合理保障。至於如何界定平台工作者，何為合理保障，或由誰提供等，有許多問題都需要政府、社會及勞資雙方深入探討，達成廣泛共識才能進行。