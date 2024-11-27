冷氣機滴水逾3萬宗投訴僅檢控61人　當局修例拒調查員入單位屬違法

食物環境衞生署去年接獲逾3.1萬宗冷氣機滴水投訴個案，共發出3,032個「妨擾事故通知」，成功檢控61宗個案，總罰款86,200港元。環境及生態局局長謝展寰今日(27日)透露，下月將向立法會提交《2024年公眾衞生及市政（修訂）條例草案》，建議涉嫌源頭單位的人如沒有合理辯解下拒絕調查人員進入單位，將會違法，並延長可登門調查的時段，亦提高不處理冷氣機滴水問題的罰則。

謝展寰書面回覆議員質詢時表示，要有效處理冷氣機滴水，必須要先確定妨擾源頭，然後促使相關擁有人或佔用人在合理時間內減除妨擾。因此，局方會修訂公眾衞生及市政條例，令調查人員可盡快進入涉嫌源頭單位。《條例草案》建議將沒有合理辯解而不遵從擬進入處所通知書訂為違法行為，最高罰則為5,000港元，同時延長可登門調查的時段，由現時上午7時至下午7時，延長至上午7時至下午10時，配合市民現今的作息時間。

他又指出，《條例草案》建議提高不遵從「妨擾事故通知」及「妨擾事故命令」可判處的最高罰則，前者由1萬港元及每日200港元，調高至2.5萬港元及每日450港元，後者則由2.5萬港元及每日450港元，調高至5萬港元及每日600港元。

若《條例草案》獲立法會通過，有關修訂將會在刊憲後3個月正式生效，署方會在這段時間向市民和相關業界廣泛宣傳。