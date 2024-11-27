90後女高空吃生果爆紅　誓言跳傘到老

內地一條高空跳傘影片近日在社交平台爆紅，片中的年輕女子在高空化妝、飲水和吃生果，動作看似日常但實際難度極高。片中人近日接受內媒專訪，透露自己自幼體質較弱，在澳洲學跳傘時曾被勸退，靠着一股韌勁，最終跳出自己的一片天地。她如今成為了一名高空跳傘攝影師，為跳傘者記錄珍貴一刻，更誓言會一直跳傘到老。

30歲的雪梨（化名）來自福建省武夷山市，她從內地大學會計系畢業後，2016年前往澳洲深造，改學農業。同年10月，雪梨生日當天在澳洲戶外旅行，期間看到有跳傘運動，鼓起勇氣和朋友一同體驗，從4,200米高空一躍而下，自此愛上跳傘。雪梨2019年結束學業後到新西蘭奧克蘭旅遊，並成功通過考核入讀跳傘專門學校，為未來全職從事跳傘鋪路。

隨着跳傘經驗漸長，雪梨以超過2,500跳的成績取得高級跳傘執照，更開始練習高難度高空動作，其中在高空食香蕉的影片就令她在網上爆紅。不過她2021年在海南省跳傘時，也曾發生意外，當時因未及時打開降落傘，導致左手着地骨折，幸最終順利康復。

雪梨目前在跳傘基地上班，為雙人跳傘的體驗者拍攝照片或影片等，至今已在高空跟拍了1,000多次。當中令雪梨印象最深刻的客戶，除了一名癌症晚期患者想在天空翱翔，感悟生命意義，還有一名92歲老翁，由兒子推輪椅帶來及抱上飛機，第一次體驗跳傘後形容很酷，感覺人生值了。雪梨笑言，自己因跳傘而變得更豁達，生活中的困擾在她眼中已不再是問題，心中只想着平安落地和完成動作，未來還會堅持跳傘。