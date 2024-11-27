扶手電梯意外3年近7000宗　專家教安全站姿防慘劇

本港扶手電梯意外頻生，包括骨牌式撞人及炒梯事件等。今年頭10個月亦發生兩宗涉及自動梯乘客意外死亡事故，但均不涉及機件故障。扶手電梯暗藏致命危機，《東呼即應》探討相關問題，有工程師表示，若發現電梯有異常晃動或震動，要立即通知維修商，另建議上電梯時雙腳上下階分開站、身體向前傾，可防止電梯煞停時產生的衝力。有專家提到，乘客只顧玩手機，安全意識不足夠，亦無預留空間閃避。

上周六(23日)一名長者於港鐵太古站搭扶手電梯時，懷疑因失去平衡跌倒，撞向後面兩位女乘客，導致二人手腳受傷，是11日內第4宗涉及扶手電梯的意外。上周二(19日)港鐵黃大仙站內，懷疑因乘客的鞋卡入梯級，導致多層梯級碰撞拱起。機電工程署回覆指，2022年、2023年及今年首10個月的自動梯事故分別達1,839宗、2,765宗和2,306宗，造成1,917人、3,000人和2,458人受傷。

香港工程師學會機械、輪機、造船及化工分部前主席司徒家成指出，引致電梯故障的成因有很多，例如電梯有「跳動」情況、有人不小心碰到緊急煞停按鈕等，亦會造成事故。然而按照扶手梯的設計，在一般供電及保養正常的情況下，並不會出現特別故障。他續指，機電署對升降機及扶手梯的規例中，規定每兩星期要進行一次「小檢驗」，即加潤滑油、巡視梯板、摩打有否磨蝕等。每6個月要進行一次「大檢驗」，由註冊的扶手梯或升降機工程師進行檢測。

為避免受傷，司徙家成建議，上電梯時可以將整個人向前傾，握緊扶手，又或者其中一隻腳踏高一級，令重心轉移向前，若電梯停止或晃動亦不會向後跌。但他提醒，電梯下行時人體的重心會向前傾，故落電梯時，切勿「一腳踏前、一隻腳踏後」，最好雙腳站在梯級上，緊握扶手。

緊急應變中心高級安全主任何江岸指，事故發生的主要原因為市民安全意識不足，例如「邊走邊玩」手機，又或者乘搭扶手電梯時「人貼人」，導致意外發生時「避無可避」。若看到扶手電梯上面的人跌倒，她建議應迅速握緊扶手、壓低身姿，再與周邊的人大聲溝通、呼救，盡快讓電梯較後位置的人知道前面情況，並需要即時按緊急煞停按鈕。若沒受傷要立刻離開現場，若有人受傷則不要即時移動傷者，應等待救護員到場再作治療。