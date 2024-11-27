內地打擊電騙新規　限制懲戒對象銀行支付

公安部等4部門日前聯合印發《電訊網絡詐騙及其關聯違法犯罪聯合懲戒辦法》共18條，內容主要包括懲戒原則、懲戒對象、懲戒措施、分級懲戒、懲戒程序及申訴核查，將於下月1日起正式實施。

公安部刑事偵查局副局長鄭翔周二（26日）在記者會上稱，當前電騙已成為增速最快的刑案類型，原因是有龐大的黑灰產從業者，通過出租出售電話卡和銀行帳戶、販賣個人資訊、推廣引流、程序開發、「跑分」洗錢等提供幫助。上述懲戒措施分3類，其中金融懲戒措施包括限制懲戒對象名下銀行帳戶、數字人民幣錢包的非櫃面出金功能等；電訊網絡懲戒措施包括限制懲戒對象名下的電話卡、物聯網卡、固定電話、電訊線路、短訊端口等功能以及過戶等業務；信用懲戒措施則包括將有關懲戒對象納入嚴重失信主體名單，共享至全國信用資訊共享平台並公示。

該懲戒辦法規定因實施電騙及其關聯犯罪被追究刑事責任的人，懲戒期限為3年；經認定具有非法買賣、出租、出借電話卡、物聯網卡、固定電話、電訊線路、短訊端口、銀行帳號、支付帳戶、數字人民幣錢包、互聯網帳號等行為的單位、個人或相關組織者，懲戒期限為2年。懲戒期限內多次納入懲戒名單的連續執行懲戒期限，不得超過5年。